Voici l’évolution du nombre de stations de ski en France depuis 1960

Les stations de ski de moyenne montagne font face à des fermetures en cascade, victimes du réchauffement climatique fragilisant leur modèle économique. Avec 45% des fermetures dues au manque d'enneigement, le secteur doit se réinventer.

Les petites stations de ski françaises sont en crise. Plusieurs d'entre elles, dont L'Alpe du Grand Serre (Isère), Le Grand Puy (Alpes-de-Haute-Provence), Notre-Dame-du-Pré (Savoie) et Le Tanet (Vosges), ont annoncé qu'elles ne rouvriront pas leurs remontées mécaniques cette saison. En cause, des difficultés financières croissantes et la raréfaction de la neige, exacerbée par le réchauffement climatique, qui a touché particulièrement les petites structures.

Un déclin amorcé dans les années 1990

D’après les données du laboratoire Labex ITTEM, relayées par Statista, la France comptait plus de 500 stations de ski en activité au début des années 1990, un record. En trente ans, le nombre de stations avait été multiplié par trois, de 161 stations en 1960 à 506 stations en 1990. Depuis, le secteur est en déclin avec en moyenne deux à trois fermetures par an.

En 2019, avant l’impact de la pandémie, 416 domaines skiables restaient opérationnels. Mais sur ce nombre près de 45% des structures étaient menacées de fermeture principalement par manque d’enneigement. Les autres causes incluent la concurrence, des erreurs de gestion financière et une baisse de l'intérêt des jeunes pour le ski.

Les massifs de moyenne montagne, situés entre 1.000 et 2.000 mètres, sont les plus touchés. Leur faible altitude les rend particulièrement vulnérables au recul de l’enneigement. Cependant, même les Alpes, réputées pour leurs stations d’altitude, ne sont pas épargnées. L’Alpe du Grand Serre, dans l’Isère, en est un exemple frappant cette année.

Un modèle économique dépassé

Dans un rapport publié cette année, la Cour des comptes tire la sonnette d’alarme sur la pérennité du modèle économique des stations françaises. «Le changement climatique a d’ores et déjà un impact significatif sur les finances publiques locales», a averti l’institution.

Elle pointe les limites de la neige artificielle, utilisée l’hiver dernier sur 40 % des pistes en France : une solution coûteuse et insuffisante à long terme. Alors que d’autres stations pourraient rejoindre la liste des fermetures dans les prochaines années, la montagne française est confrontée à un double défi : s’adapter aux effets du réchauffement climatique tout en repensant son modèle économique pour assurer sa survie.