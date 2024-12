Crues : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Le bulletin d'alerte de Météo-France, publié ce dimanche à 16h, a placé huit départements en vigilance jaune crues pour ce lundi 16 décembre.

La prudence est de mise lundi à proximité des cours d’eau, et ce, dans huit départements placés en vigilance jaune aux crues par Météo-France.

Au nord, l’Aisne et l’Oise sont concernés. Dans le Sud-Ouest, ce sont les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées qui sont exposés au risque de crues. A l’Est, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère et les Hautes-Alpes sont les départements placés en vigilance jaune crues.

S’il est prévu que la grisaille demeure dans le Nord du pays, le soleil devrait faire son apparition sur la pointe bretonne et sur le littoral de la Manche. En outre, le ciel devrait se découvrir dans le sud.

«De belles éclaircies s'imposent sur l'Auvergne et les Alpes. Le temps devient également agréable dans le Sud-Ouest après dissipation des brouillards, pouvant être parfois tenaces. Dans le Sud-Est, le temps est ensoleillé. Le mistral reste sensible mais faiblit par rapport à la veille» a prévu Météo-France.