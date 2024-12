Météo : redoux passager, ciel contrasté... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

La semaine qui s'ouvre ce lundi 16 décembre devrait être moins fraîche, avec un temps plus calme, du moins dans les premiers jours. Mais ce redoux est d'ores-et-déjà annoncé comme relatif. Voici les derniers détails de Météo France.

Un temps brièvement plus calme pour la dernière ligne droite avant Noël. Selon Météo-France, on commence la semaine avec du brouillard et des nuages sur toute la moitié nord de la France, avec des températures plus douces, comparativement aux derniers jours, allant de 5 à 12 °C sur la journée.

Ainsi, 5 °C sont attendus du côté de Belfort, et 12 °C sont anticipés dans l’après-midi pour Brest, Cherbourg et Lille. Le soleil fera la part belle dans le sud avec un mercure affichant une amplitude plus grande : de 1 à 15 °C sont attendus tout au long de la journée. Et jusqu’à 15 °C sur la côte méditerranéenne pour Marseille et Nice.

Même configuration pour mardi, la France reste divisée en deux, malgré quelques éclaircies du côté de l’Alsace. Avec en moyenne des températures plus fraîches su le pays, de 0 à 9 °C le matin et de 6 à 16 °C pour l’après-midi. Sauf à Biarritz où 19 °C sont attendus.

Pluie sur toute la France jeudi

Mercredi, un temps nuageux sur la moitié nord, avec cette fois-ci de la pluie à Nantes, Brest, Cherbourg, Amiens, Rennes, Alençon et Rouen. C’est à Limoges qu’il fera le plus frais, avec 4 °C en matinée, et à Tarbes qu’il fera le plus chaud, avec 18 °C.

La pluie s’installera jeudi sur toute la France, excepté à Nice où le ciel devrait être dégagé. Pour les températures, elles seront comprises entre 5 et 17 °C tout au long de la journée, avec une matinée plus douce dans le nord, douceur qui descendra au sud pour l’après-midi.

Vendredi, le ciel sera ensoleillé pour une grande partie de la France, excepté pour les régions à l’Est et au sud-Ouest. Ce beau temps devrait toutefois être temporaire puisqu'une dépression polaire est attendue pour la fin de semaine. La pluie devrait revenir et des chutes de neige ne sont pas non plus exclues sur les massifs.