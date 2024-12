Miss France 2025 : pourquoi cette élection est-elle historique pour la Martinique et pour le concours ?

Ce samedi 14 décembre a marqué un tournant dans la vie d’Angélique Angarni-Filopon, sacrée Miss France 2025 au Futuroscope, près de Poitiers (Vienne). Une victoire historique pour la Martinique et pour le concours.

Une première historique par bien des aspects. Angélique Angarni-Filopon, hôtesse de l’air de 34 ans, a porté triomphalement les couleurs de la Martinique, samedi 14 décembre, lors de la 95e édition des Miss France.

Face à Sabah Aib, Miss Nord-Pas-de-Calais de 16 ans sa cadette, la trentenaire a remporté le titre et est devenue non seulement la candidate la plus âgée du concours à être élue, mais aussi la première Miss Martinique à porter la couronne.

«Quand j’ai gagné Miss Martinique, j’ai dit aux Martiniquais qu’on allait le faire ensemble et on l’a fait ensemble», a-t-elle déclaré, en larmes, lors de son sacre. Devenue en peu de temps une fierté régionale, elle a su se faire une place et se distinguer des 29 autres candidates tout au long de la soirée.

En faisant preuve de maturité et d’exemplarité, elle a su exprimer avec éloquence, notamment, au micro de Jean-Pierre Foucault, sur TF1, pour dire que chaque femme pouvait se reconnaître en chacune des candidates de ce concours. Elle a démontré ainsi que la beauté chez une femme n’était pas le seul critère décisif.

Une résilience admirable

Angélique Angarni-Filopon, a également déclaré en direct qu’elle avait déjà tenté sa chance à Miss Martinique en 2011 mais avait échoué. Presque quinze ans après, elle décide de retenter sa chance alors même que le concours tente de se moderniser en choisissant de ne pas fixer de limite d’âge. En 2022, il s’était déjà ouvert aux femmes en couple ou aux mères de famille.

La trentaine passée, Angélique Angarni-Filopon n'a pas reculé devant l’adversité, a remporté le titre régional et s’est imposée sur la scène nationale. Elle succède ainsi à Ève Gilles, et devient par ailleurs la deuxième Miss France consécutive à porter les cheveux courts.

Concernant les victoires des départements d'Outre-mer au concours, Tahiti est largement devant avec cinq Miss France : en 1974 (Edna Tepava), en 1991 (Mareva Georges), en 1999 (Mareva Galenter) et en 2019 (Vaimalama Chaves).

La Guadeloupe est deuxième avec quatre sacres : en 1993 (Véronique de la Cruz), en 2003 (Corinne Coman), en 2020 (Clémence Botino) et en 2023 (Indira Ampiot).

Enfin, la Nouvelle-Calédonie (1978 avec Brigitte Konjovic), la Guyane (2017 avec Alicia Aylies) et la Martinique (2025 avec Angélique Angarni-Filopon) ont pour chacune d'entre elles remporté une seule fois le concours de Miss France.