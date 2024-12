Notre-Dame de Paris : «Le général Georgelin nous appelait les forces spéciales», témoigne Xavier Rodriguez responsable des cordistes sur le chantier

Un peu plus d'une semaine après la réouverture en grande pompe de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Xavier Rodriguez, PDG de Jarnias et responsable des cordistes sur le chantier, a dévoilé en détails pour CNEWS leur rôle fondamental dans la mission de sauvetage de l'édifice.

Des professionnels impliqués tout au long du chantier depuis l'incendie dévastateur en 2019. Alors que Notre-Dame de Paris a officiellement été rouverte, tant sur le plan religieux avec la première messe, que sur le plan culturel lors des premières visites, CNEWS a donné la parole à différents acteurs du chantier de la cathédrale gothique. Xavier Rodriguez, PDG de Jarnias et responsable d'une quarantaine de cordistes mobilisés sur le chantier, s'est remémoré de nombreux moments clés.

À quel moment avez-vous été appelés pour intervenir sur les lieux ?

J'ai été rapidement contacté après l'incendie, et nous étions sur place quelques jours seulement après le 15 avril 2019, dans le but de participer «au massage cardiaque» de la cathédrale. Dans un premier temps, notre rôle a été de prêter main forte aux pompiers lors du sauvetage de l'édifice. Concrètement, le pignon nord (mur triangulaire qui retient la charpente) du monument, et qui donne sur la rue du Cloitre Notre-Dame, était sur le point de s'effondrer. Et les charpentiers, mobilisés avant nous, avaient réussi à fabriquer un système doté de contreforts pour le retenir. Les cordistes sont finalement parvenus à fixer le système au pignon, afin d'éviter sa chute.

©Pascal Tournaire / Jarnias 

Nous avons été tout de suite au cœur de l'action, sans vraiment avoir le temps de réfléchir. Chaque jour, à 17h, l'architecte en chef du chantier nous notifiait nos missions pour le lendemain. Le général Georgelin nous appelait les forces spéciales. De son côté, Philippe Villeneuve, l'architecte en chef du chantier, avait opté pour «Les écureuils».

Nous avons tout de suite été au cœur de l'action.

Parmi les points importants des étapes de sécurisation de l'édifice, il fallait tout faire pour protéger Notre-Dame de Paris de l'eau puisque la toiture avait été dévorée par les flammes. J'ai l'habitude de le dire mais nous avons été les premiers couvreurs de la cathédrale. Nous avons installé une toiture provisoire de près de 5.000 mètres carrés afin d'éviter que les intempéries n'endommagent davantage le site.

À quoi servaient ces impressionnants filets qu'on a rapidement vu après l'incendie ?

Rapidement après le sauvetage des éléments, nous avons enlevé tout ce qui restait en suspensions, sur les arases des murs gouttereaux, les poutres de charpente qui étaient en équilibre, nous avons démonté des pans complets de charpente qui n'ont pas été incendiés... Et ensuite, nous avons étendu des filets de sécurité de partout dans Notre-Dame afin d'éviter qu'un élément ne tombe sur la tête d'un compagnon qui était, lui, au sol.

©Pascal Tournaire / Jarnias 

Et aussi, en plus de protéger les autres professionnels en installant ces énormes filets ainsi que la toiture provisoire, nous nous sommes occupés de l'évacuation des eaux de pluies, en installant en hauteur moult éléments provisoires prévus à cet effet. Il fallait aussi déboucher des gargouilles qui servaient d'évacuation mais qui étaient bouchées par le plomb.

Comment avez-vous évolué durant ces cinq années de chantier ?

Au moment du lancement des travaux, on a mobilisé toutes les forces des autres chantiers sur Notre-Dame de Paris, ce qui a d'ailleurs été compris par les autres clients. Le côté exceptionnel, c'est que nous avons travaillé pour tous les corps de métier. Nous observions un roulement jour/nuit afin que des cordistes soient en permanence mobilisables sur les différentes missions. Nous faisions des relevés en hauteur, destinés aux laboratoires ou à l'architecte en chef, avons pris des dimensions pour les tailleurs de pierre, pour les charpentiers et autres compagnons.

©Pascal Tournaire / Jarnias

Avez-vous eu peur à un moment sur ce chantier ?

Avant de faire une intervention de travaux sur corde, nous respectons un mode opératoire rédigé, où l'on définit notamment les points d'ancrage. Et lorsque nous intervenons en urgence, le processus est le même bien qu'il soit accéléré. On est donc assez confiants lorsque l'on grimpe et la préparation annihile toute peur ou stress. Même lorsque nous sommes intervenus sur l'échafaudage calciné, nous avions tout anticiper pour rendre une chute impossible. On a réussi à dégager pas mal de pièces pour épauler les échaffaudeurs qui ne parvenaient pas à se déplacer normalement, et qui avaient déjà fait un travail de fond considérable».

©Pascal Tournaire / Jarnias 

La peur n'était donc pas un sentiment présent dans les têtes situées sous les casques, mais l'esprit de responsabilité, et d'un engagement sans concession était réellement partagé sur ce chantier hors normes.

Voilà une semaine que l'édifice a été officiellement rouvert. Quel est votre premier sentiment ? Celui du travail bien fait ?

J'ai vu un engagement incroyable sur ce chantier et je pense que ce n'est que maintenant que je réalise un peu plus tout ce qu'on fait les équipes de cordistes. Ils se sont, au même titre que tous les autres corps de métiers présents sur place durant les travaux, surpassés. Je retiens évidemment des missions particulières dont l'évacuation du gigantesque échafaudage calciné, le moment où nous étions les seuls au moment du Covid, présents dans la cathédrale afin de poser des alarmes de sécurité en hauteur. C'était une aventure extraordinaire.