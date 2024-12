Nouveau gouvernement : quand l'équipe de François Bayrou pourrait-elle être constituée ?

Le nouveau Premier ministre va devoir composer avec une Assemblée nationale sans majorité claire. Pour éviter la censure, François Bayrou est obligé de former un «gouvernement d’intérêt général», comme l'avait demandé Emmanuel Macron. Mais quand son équipe pourrait-elle être officialisée ?

Ce ne sera pas une mince affaire. Maintenant que François Bayrou a été nommé Premier ministre, il doit s'atteler à former un gouvernement. C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. En effet, le nouveau chef du gouvernement doit chercher à satisfaire toutes les sensibilités politiques présentes à l'Assemblée nationale afin d'éviter une motion de censure.

Depuis la création de la Ve République, un gouvernement est formé, en moyenne, en un jour et demi après la désignation du Premier ministre, rapporte Ouest-France. Pendant la présidence d'Emmanuel Macron, la constitution d'un gouvernement a pris en moyenne 2,7 jours. C'est Michel Barnier qui a battu tous les records avec plus de deux semaines de réflexion. Il a détrôné Georges Pompidou qui détenait le précédent record datant de 1962 avec huit jours d’attente.

Contrairement à Gabriel Attal qui a réussi à désigner un gouvernement en deux jours, Michel Barnier était confronté à une Assemblée morcelée et sans majorité du bloc central. François Bayrou se trouve dans le même cas de figure. Le délai est donc très incertain.

Quels ministres dans le prochain gouvernement ?

Mais cela n'empêche pas le nouveau Premier ministre de s'activer. Dès samedi, il a commencé les consultations. Pierre Moscovici, ancien socialiste et actuel premier président de la Cour des comptes s'est rendu à Matignon pour une entrevue avec François Bayrou. Il a également rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet ainsi que Gérard Larcher.

Dès demain, lundi 16 décembre, François Bayrou va recevoir les groupes parlementaires «par leur ordre d’importance». Ce sont Marine Le Pen et Jordan Bardella qui seront reçus en premier à 9h. Par la suite, le chef de l'exécutif aura une réunion avec Gabriel Attal, le chef de file des députés macronistes Ensemble pour la République (EPR) et président du parti Renaissance. Le reste de la journée se succéderont : La France insoumise, le Parti socialiste, les Républicains, les écologistes, le MoDem, Horizons, les indépendants de Liot, les communistes, et les représentants de l’UDR, le parti d'Éric Ciotti.

Si le temps d'attente avant que soit nommé un gouvernement est encore flou, certains noms circulent déjà. Bruno Retailleau fait l'objet de nombreuses discussions pour le faire rester à l'Intérieur. Dans un entretien à la Tribune Dimanche, Gérard Larcher a émis la condition de maintenir Bruno Retailleau à son poste si François Bayrou souhaite voir la droite participer au gouvernement.

Du côté de Bercy, le secrétaire général de l'Élysée souhaiterait placer Roland Lescure au ministère de l'Économie, révèle le Journal du Dimanche. De son côté, Rachida Dati pourrait réussir l'exploit de rester au gouvernement malgré trois changements de Premier ministre. A contrario, Anne Genetet, actuelle ministre de l'Éducation, est «sur le carreau», assure l'Élysée et Matignon à nos confrères du JDD.

D'ici là, François Bayrou devra former un «gouvernement d’intérêt général», comme demandé par Emmanuel Macron dans son allocution télévisée, le 5 décembre dernier.