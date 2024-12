Voyage du pape en Corse : qui est le cardinal Bustillo, qui a réussi à faire venir François sur l'île ?

Ce dimanche, c’est le cardinal François Bustillo qui aura l’honneur d’accueillir le pape François dans son diocèse d’Ajaccio. Méconnu du grand public jusqu’à aujourd’hui, ce dernier, parfois critiqué par les politiques, fait aujourd’hui le tour des plateaux de télévision et des studios de radio.

Pour la première visite du pape François en Corse, le cardinal François Bustillo aura la lourde tâche d’accueillir le souverain poncif dans son diocèse d’Ajaccio. Souvent décrit comme atypique, et critiqué par certains politiques, voici le parcours de l’ancien frère franciscain de 56 ans.

Il y a encore cinq ans, personne ne connaissait son nom. Devenu en deux ans évêque de Corse (2021) puis cardinal (2023), le visage de ce personnage d'Eglise natif d’Espagne fait désormais la Une des magazines et sa voix chantante colore les plateaux de télévision et les studios de radio.

«Le cardinal Bustillo est un franc-tireur», a déclaré un observateur romain à propos de ce dernier. En Corse, ces derniers jours, on ne tarit pas d’éloges pour ce cardinal qui a persuadé le pape de venir. «Il plaît, non pas parce qu’il est Basque, mais parce qu’il aime les gens», a assuré Thibault Carli, diacre de 35 ans dans le village de Moltifao. «Il est tellement comme nous ; et s’il y a une culture corse, il en est l’exemple», a-t-il insisté.

Cette adhésion spontanée du peuple corse pour l’étoile montante de l’épiscopat français trouve sans doute des racines dans le profil atypique de cet évêque qui n’est pas originaire de l’Hexagone.

Un parcours assidu

François-Xavier Bustillo est né en 1968 à Pampelune en Espagne. Il grandit dans une famille catholique dont il est l’aîné. À dix ans, il a rejoint le petit séminaire franciscain de la vallée de Baztan, à proximité d’Espelette en France.

En 1992, il est devenu profès solennel et s'est engagé définitivement dans l’Ordre. Il a alors rejoint Toulouse, pour poursuivre ses études au sein de l’université catholique, avec une maîtrise de théologie qu’il a obtenu en 1997. Entre-temps, il est devenu diacre en 1993 et a été ordonné prêtre l’année suivante à Pampelune, sa ville de naissance, par le cardinal Fernando Sebastian Aguilar.

En 2018, il est devenu le gardien du couvent Saint-Maximilien-Kolbe à Lourdes. Il s'est par ailleurs retrouvé chargé par l’évêque Mgr Nicolas Brouwet de la protection des mineurs et des personnes vulnérables du diocèse de Tarbes et Lourdes, et est nommé une nouvelle fois membre du conseil épiscopal.

François Bustillo est ordonné évêque par le futur cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, dans la cité impériale le 13 juin 2021. En Corse, sa nomination fait vite l’unanimité. «Il est partout, à toutes les fêtes locales et il a très vite rencontré tous les prêtres… Cela plaît, et on a vite oublié qu’il n’est pas né ici», a raconté un curé de son diocèse à I.MEDIA.

L’ascension spectaculaire

Le choix inattendu du pape François d'en faire un cardinal en juillet 2023 est la source d’une immense fierté parmi les Corses. Pendant les mois qui suivent son cardinalat, François Bustillo multiplie les entretiens avec la presse en France, apparaissant notamment en première page de Paris Match.

Contrairement à ses prédécesseurs venus de métropole, le cardinal Bustillo s’est vite attiré la sympathie des milieux autonomistes en se disant favorable à une plus grande autonomie politique et culturelle de l’île. Sa stature et sa parole rassembleuse lui valent d’être fortement courtisé par les différentes mouvances politiques de Corse.

En mars dernier, alors que l’Assemblée de Corse adoptait un projet constitutionnel pour une autonomie de l’île, le cardinal Bustillo ne s’y est pas opposé, y voyant même l’occasion d’apporter la paix sans porter atteinte à l’unité de la nation française. Une position qui irrite certains responsables politiques à Paris.

Ainsi, lors d’un déjeuner en mai dernier avec des sénateurs autour du cardinal Bustillo, Bruno Retailleau, alors sénateur, avait fait part de son grand désaccord avec l’évêque d’Ajaccio. Il voyait dans ce projet d’autonomie une constitutionnalisation du «communautarisme dans un pays déjà archipellisé».