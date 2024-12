Voyage du pape en Corse : tout savoir sur l'histoire des confréries que François veut célébrer dimanche

En visite en Corse ce dimanche 15 décembre, le pape François doit s'exprimer sur la religiosité populaire en Méditerranée dont les confréries constituent un élément essentiel, notamment sur l'île de beauté.

Parée de jaune et de blanc, les couleurs papales, la Corse s'apprête à accueillir le pape François, dimanche 15 décembre. Le souverain pontife doit notamment y conclure un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée qui, en Corse, s'illustre particulièrement au travers des confréries.

Ces groupes sont des associations de plusieurs membres laïcs qui se placent sous la protection d'un saint ou d'un mystère de la foi, comme le Saint-Sacrement ou la Sainte-Croix. Une confrérie est érigée par un décret émis par une autorité religieuse, un évêque la plupart du temps, et unit souvent des personnes habitant un même lieu, un quartier de ville ou travaillant dans le même corps de métier.

Elle est toujours rattachée à une église ou une chapelle, et placées sous la supervision du curé local, qui peut en outre avoir le rôle de conseiller spirituel. Chaque confrérie dispose d'un habit spécifique, qui représente la mission associée et varie selon les régions et les occasions. Elles sont bien souvent dotées d'un conseil ou d'un gouvernement dirigé par un prieur et d'éventuels vicaires ou conseillers.

Interdites par Napoléon

L'une des premières confréries, celle des disciplinati, a vu le jour à Pérouse (Italie), en 1260. Elle a notamment instauré la tradition des processions, qui demeure encore aujourd'hui centrale dans le fonctionnement de ces associations de laïcs. Les confréries se sont développées au XIVe siècle, avant d'être encadrées par l'Eglise catholique au siècle suivant, qui les a placées sous la direction de l'évêque du diocèse.

Interdites par Napoléon, les confréries ont connu un vif recul sous la Révolution française et ont même disparu en Europe aux XIXe et XXe siècle. Étonnamment, elles connaissent un retour en force aujourd'hui et depuis une trentaine d'années, notamment en Corse. D'après les informations de Ouest-France, l'île de beauté compte 92 confréries, 33 en Corse du Sud et 59 en Haute-Corse.

Certaines sont aujourd'hui sécularisées, c'est-à-dire qu'elles sont passées dans le domaine public, se détachant des institutions religieuses. Les notions de charité et d'entraide sont souvent centrales, sachant que les confréries ont un rôle social important. Sur l'île de beauté, elles permettent aussi de cultiver l'attachement à l'identité corse, notamment au travers des chants traditionnels.