Boualem Sansal : les filles de l'écrivain incarcéré en Algérie sortent du silence et exhortent Emmanuel Macron «à ne pas oublier leur père»

Arrêté à l’aéroport d’Alger le 16 novembre dernier, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné le 27 mars à cinq ans d’emprisonnement. Ses deux filles, Nawal et Sabeha, ont écrit ce mardi 15 avril une lettre ouverte au président de la République, Emmanuel Macron, à ce sujet.

Une lettre poignante. Sabeha et Nawal, les deux filles de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, ont écrit ce vendredi une lettre directement adressée au président de la République, Emmanuel Macron, pour le sensibiliser au dossier de ce dernier, retenu prisonnier depuis plusieurs mois en Algérie.

Pour rappel, Boualem Sansal a été arrêté à l’aéroport d’Alger le 16 novembre dernier pour avoir critiqué les frontières actuelles de l’Algérie dans un journal français. Il a ensuite été condamné pour ce motif à cinq ans de prison le 27 mars dernier.

«Monsieur le président de la République, n’oubliez pas notre père», ont rappelé les deux filles de l’écrivain ce vendredi dans Le Figaro. «Notre père, Boualem Sansal, a 80 ans. Il est malade. Il est écrivain. Et il est enfermé. Non pas pour un crime, non pas pour une faute, mais pour ce que toute démocratie devrait chérir : ses mots, ses pensées, sa liberté», ont poursuivi ces dernières.

Après 150 jours de détention subis par leur père, les deux femmes ont souligné l’urgence d’une libération rapide de Boualem Sansal.

«Nous avions espéré jusqu’au bout qu’une grâce, même discrète, viendrait rétablir les choses» mais cette dégradation fait de lui «l’otage d’un contentieux qui ne le concerne pas», ont argumenté ces dernières. Elles ont précisé qu’elles écrivaient au chef de l’État «non pas dans l’invective ou dans le reproche mais dans un dernier élan d’espoir».

Des tensions diplomatiques à leur paroxysme

Cette lettre ouverte est écrite dans un contexte diplomatique particulièrement tendu entre la France et l’Algérie, après plusieurs mois d’escalade entre les deux nations.

L'Algérie a défendu lundi soir sa décision «souveraine» d'expulser 12 agents français, faisant porter au ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau «la responsabilité entière» de ce regain de tensions entre Alger et Paris.

Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a confirmé que ces 12 personnes, «exerçant auprès de l'ambassade et des consulats de France en Algérie», avaient été «souverainement» déclarées persona non grata en réponse à l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien.

L'information avait été annoncée lundi matin par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ce dernier a également annoncé la réplique française ce mardi via un post publié sur X.

Les autorités algériennes ont choisi l’escalade : nous répliquons comme annoncé. En réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible, nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultations notre ambassadeur. Le dialogue, toujours, mais pas à sens unique. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 15, 2025

«Les autorités algériennes ont choisi l’escalade : nous répliquons comme annoncé. En réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible, nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultations notre ambassadeur. Le dialogue, toujours, mais pas à sens unique», a rappelé le ministre sur le réseau social.

La crise entre Paris et Alger a démarré fin juillet 2024 lorsque le président français a apporté son soutien total à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental, revendiqué depuis 50 ans par les indépendantistes du Polisario soutenus par Alger. L'Algérie avait immédiatement retiré son ambassadeur à Paris, puis les tensions ont été aggravées par la question migratoire et l'arrestation de Boualem Sansal.