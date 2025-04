Météo de Pâques : à quoi s’attendre pour ce week-end ?

Après une semaine contrastée alternant entre éclaircies et grisaille, le temps ne devrait pas vraiment s’améliorer à l’occasion du week-end de Pâques. Une dépression venue de l’Atlantique pourrait en effet entraîner des averses et de la fraîcheur.

La chasse aux oeufs sous la pluie ? C’est le risque encouru ce week-end, selon Météo-France, qui annonce un temps maussade entre samedi et le lundi de Pâques, avec une alternance entre quelques éclaircies et de la pluie selon les régions, le tout sous des températures en-deçà des normales de saison, notamment au sud du pays.

Samedi, le soleil laissera place à la pluie

Dans la continuité de vendredi, une perturbation venue de l’Atlantique viendra apporter son lot d’intempéries sur la moitié ouest du pays ce samedi, avec des vents forts dépassant les 80-90 km/h sur la côte aquitaine, mais surtout de la pluie, qui va se propager sur l’ensemble du territoire au fil de la journée. Seuls les départements frontaliers de l’Allemagne resteront au sec. Quelques orages sont même à prévoir du côté de la région toulousaine.

Côté températures, il fera entre 5 et 12 °C dans la matinée sur la moitié nord, avec notamment 9 °C à Paris, 7 °C à Lille, 11 °C à Brest et 7 °C à Strasbourg. La matinée sera également relativement fraîche dans le sud (entre 6 et 15 °C) avec notamment 14 °C à Marseille, 13 °C à Biarritz, 11 °C à Lyon ou encore 10 °C à Limoges. Dans l’après-midi, le mercure gagnera quelques degrés au nord (entre 14 et 18 °C) et au sud (entre 11 et 22 °C). Il fera notamment 17 °C à Rennes, et 22 °C à Ajaccio.

Météo-France

Dimanche pluvieux et venteux

Pour la journée de dimanche, la perturbation de la veille continuera à s’abattre sur l’ensemble du territoire, avec toutefois quelques éclaircies dans le nord du pays. Mais la pluie reprendra vite ses droits et les averses se montreront récurrentes sur toute la France au fil de la journée. Seules les villes de Perpignan et de Strasbourg pourraient observer quelques rayons de soleil dans l’après-midi. On observera également des rafales pouvant souffler violemment, jusqu'à 100 km/h, localement.

Côté températures, il fera encore un peu plus frais que la veille avec un mercure allant de 8 à 15 °C dans la matinée et de 12 à 20 °C dans l’après-midi. Il fera notamment 16 °C à Reims et à Rouen, 12 °C à Cherbourg, 14 °C à Auxerre, La Rochelle, Bourg-Saint-Maurice, et Chalon-sur-Saône, 13 °C à Bordeaux, 17 °C à Nancy, 15 °C à Toulouse et 16 °C à Nantes.

Météo-France

Lundi de Pâques sous la pluie et la fraîcheur

Pour le lundi de Pâques, le temps sera instable et frais. Si la matinée pourrait être laisser passer quelques rayons de soleil, notamment dans la moitié nord du pays, la pluie fera son retour dans l’après-midi sur l’ensemble du territoire, dans une ambiance rafraîchie par un vent de nord-ouest. Près de la Méditerranée, le ciel sera de plus en plus menaçant avec la tombée du vent. En montagne, il neigera au-dessus de 1300 mètres d'altitude.

Les températures n'évolueront pas, comprises entre 5 à 10°C le matin et 13 à 18°C l'après-midi du nord au sud. Dans la journée, il fera notamment 17 °C à Paris, Marseille, Montpellier, Montélimar et Strasbourg, il fera 14 °C à Chaumont, 15 °C à Amiens, 13 °C à Alençon, 18 °C à Lyon et 14 °C à Belfort.