«85 milliards d'euros de niches fiscales» : le gouvernement veut «supprimer ce qui est inutile»

Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a indiqué vouloir passer en revue les «467» niches fiscales en vigueur et «supprimer ce qui est inutile» afin de faire des économies.

«Il y a 85 milliards d'euros de niches fiscales. Si vous avez 10% de niches en moins, ça fait huit milliards». Tels sont les arguments avancés par Amélie de Montchalin ce mercredi.

Invitée sur TF1, la ministre des Comptes publics a souhaité passer en revue les «467» niches fiscales en vigueur et «supprimer ce qui est inutile», dans le but de faire des économies.

Si elle n’a pas précisé lesquels seraient visés, Amélie de Montchalin a mis en avant la suppression de certains avantages fiscaux pour augmenter les recettes de l'Etat dans un contexte budgétaire difficile, sans pour autant augmenter les impôts, comme le gouvernement s'y est engagé.

«On préfère avoir des impôts qui soient potentiellement plus bas pour tout le monde plutôt que d'avoir des impôts élevés avec certains qui, eux, ont des très très fortes réductions d'impôts», a-t-elle ajouté.

Lors de sa prise de parole, la ministre des Comptes publics a mis en avant les «dizaines» de niches fiscales bénéficiant, selon elle, «à moins de 100 contribuables», voire qui «n’ont plus de bénéficiaires, parce qu'elles ne correspondent plus à l'économie d'aujourd'hui», sans donner de chiffres sur les recettes supplémentaires qu'engendrerait leur suppression.

Amélie de Montchalin a également esquissé «des baisses d’impôts pour tout le monde», dans l’hypothèse où la fin de certaines niches fiscales permettrait de récupérer «beaucoup d’argent pour l’Etat».

