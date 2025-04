CAF : voici les départements qui refusent désormais de financer la revalorisation du RSA

Face à «l'augmentation constante des dépenses sociales», les 101 collectivités départementales ont annoncé ce mercredi qu’elles ne financeront plus la revalorisation du revenu de solidarité active (RSA).

Ils haussent le ton. Ce mercredi, les départements français ont annoncé ne plus financer «toute dépense nouvelle ou supplémentaire décidée unilatéralement par le gouvernement» et non compensée par l'Etat, s'estimant «dans une impasse budgétaire».

Cette décision a été prise à l’unanimité par la commission exécutive de Départements de France, et s’applique notamment pour «la revalorisation du RSA de 1,7% qui ne sera pas remboursée aux Caisses d'allocations familiales», selon le communiqué de l'association regroupant les 101 collectivités départementales.

Un impact financier de «5,5 milliards d'euros»

L’association d'élus départementaux estime à près de «5,5 milliards d'euros» l’impact financier pour les départements suite à des «décisions unilatérales du gouvernement» depuis 2022.

A noter que cette décision avait déjà été prise les départements du groupe «droite et indépendants» et les présidents des neuf conseils départementaux de la région Grand Est il y a quelques semaines.

Dans ce cadre, ils réclament «la mise en place d’un comité d'alerte spécifique à leur situation» financière et souhaitent une «compensation, par l'État, à 50% des allocations individuelles de solidarité» afin de pouvoir assurer le financement des mesures de protection sociale à la charge des départements.

Les départements «ont été contraints de faire des choix»

Depuis 2021, les départements ont perdu plusieurs leviers fiscaux, qui leur permettaient jusqu’alors de maîtriser leurs ressources financières. Ils sont confrontés parallèlement à la hausse d'un certain nombre de prestations sociales dont ils ont la charge, notamment en matière de protection de l'enfance, d'autonomie, de handicap et de RSA.

Face à cette situation, ils «ont été contraints de faire des choix sur l'investissement dans les routes, dans le logement social, sur le soutien à la culture, au tourisme et au sport... des choix qui pèsent sur l'aménagement du territoire», explique l’association dans son communiqué.

Selon la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), le nombre de bénéficiaires du RSA a atteint près de 1,83 million de foyers au dernier trimestre 2024, soit 3,6 millions de personnes.