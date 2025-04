Finances publiques : Pierre Moscovici auditionné par les députés ce mercredi

Les membres de la Commission de finances de l’Assemblée nationale auditionnent ce mercredi Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Les députés vont notamment l’interroger sur le rapport dédié au budget de l’État en 2024.

Une journée chargée pour la Commission des finances. Ce mercredi, les députés vont auditionner le premier président de la Cour des comptes et président du Haut Conseil des finances publiques, Pierre Moscovici.

Sur son site, l’Assemblée nationale a précisé qu'il serait interrogé sur «le rapport sur le budget de l’État en 2024 et sur les avis du Haut Conseil des finances publiques relatifs au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2024 et au rapport annuel d’avancement du plan budgétaire et structurel à moyen terme».

Deux ministres également entendus

Pierre Moscovici ne sera pas le seul à se présenter devant les membres de la Commission des finances. En effet, le ministre de l’Économie, Éric Lombard, et la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, seront également auditionnés.

Les deux membres du gouvernement ont déjà été interrogés ce mardi au sujet du plan d’action pour améliorer le suivi et la transparence des prévisions de finances publiques. Ce mercredi, les députés aborderont les mêmes sujets qu’avec Pierre Moscovici.

En parallèle, le Premier ministre, François Bayrou a organisé ce mardi une conférence sur les finances publiques pour sensibiliser les Français aux «pathologies» budgétaires de leur pays. À l’issue de cette dernière, le locataire de Matignon a rappelé que «l’excès de dépenses publiques ne fait pas le bonheur des peuples.»