Neige-verglas : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Cinq départements pyrénéens ont été placés en vigilance jaune au risque de neige et verglas pour la journée de ce mercredi 16 avril, par Météo-France.

L'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et la Savoie seront concernés. Cette perturbation humide, qui a déjà commencé la veille, pourrait continuer d'amener de la neige, qui a «fait son retour dès 1.300 à 1.800 mètres d'altitude», selon Météo-France.

Outre cette vigilance, Météo-France alerte sur le risque d'orages dans le sud-est, l'est et dans le Lot, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse. Pour le volet «pluie-inondations» et «avalanches», c'est le sud-est du pays qui est concerné.