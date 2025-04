Pluie-inondation : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 11 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce jeudi 17 avril.

Dans le détail, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Drôme, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Ain, le Jura et le Doubs sont concernés.

«Côté pluie, c'est sur l'est de la région PACA que les cumuls attendus sont plus importants, avec localement, 40 à 60 mm et jusqu'à 80 mm sur les zones de relief», préviennent les prévisionnistes dans le dernier bulletin météo.

Par ailleurs, trois départements sont également placés en vigilance jaune neige-verglas, ce jeudi.