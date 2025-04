Pluie-inondation : voici les 19 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 19 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mercredi 16 avril.

Une journée pluvieuse attendue dans le sud-est du pays. 19 départements ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation par Météo-France pour la journée de ce mercredi 16 avril.

Sont concernés par cette vigilance jaune : l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie et le Var.

«La perturbation pluvieuse active de la veille s'attarde toute la journée de l'Alsace-Lorraine jusqu'à la PACA et la Corse, donnant par endroits des cumuls importants en Rhône-Alpes et surtout sur l"est de PACA», a anticipé l'organisme météorologique pour la journée de mercredi.

«En matinée, le temps se dégrade sur la Bretagne avec quelques averses localement orageuses, débordant l'après-midi en Normandie et Pays de la Loire», a précisé cette même source.

En parallèle, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune orages, quatre en vigilance neige-verglas et quatre autres pour vents violents concernant la journée de mercredi.