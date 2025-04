Prisons attaquées : Emmanuel Macron promet que les auteurs «seront retrouvés, jugés et punis»

Emmanuel Macron a promis ce mercredi que les personnes qui «cherchent à intimider» les agents pénitentiaires et «s'attaquent avec une violence inadmissible» aux prisons seraient «retrouvées, jugées et punies».

Ceux qui «cherchent à intimider nos personnels pénitentiaires» seront «retrouvés, jugés et punis», a promis Emmanuel Macron, ce mercredi 16 avril sur X. Le président de la République faisait alors référence aux auteurs des dégradations qui ont visé l'institution pénitentiaire à répétition ces derniers jours.

Mardi, des actions coordonnées ont été menées contre plusieurs établissements pénitentiaires français. Il s'agissait principalement d'incendies de véhicules, mais des tirs à l'arme automatique ont également visés la porte de la prison de Toulon, dans le Var, sans faire de victime.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un autre véhicule appartenant à un surveillant de la prison d'Aix-Luynes a été incendié devant le domicile de celui-ci. Ce mercredi, des inscriptions «DDPF», apparemment pour «défense des droits des prisonniers français», ont également été découvertes dans l'immeuble incendié d'une surveillante en Seine-et-Marne.

Certains cherchent à intimider nos personnels pénitentiaires et s'attaquent avec une violence inadmissible aux établissements. Ils seront retrouvés, jugés et punis.



Notre troisième force de sécurité intérieure accomplit une mission essentielle… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2025

Trois autres véhicules ont par ailleurs été livrés aux flammes devant la prison de Tarascon (Bouches-du-Rhône), sur un parking «isolé, réservé aux personnels, grillagé et à l'accès sécurisé par un digicode», a précisé le procureur de Tarascon, Laurent Gumbau.

Emmanuel Macron a dénoncé cette «violence inadmissible» et réaffirmé son «total soutien et celui de la Nation [...] à tous nos agents du ministère de la Justice». «Notre troisième force de sécurité intérieure accomplit une mission essentielle de défense de l'État de droit et de la paix publique, avec courage et dévouement», a-t-il ajouté.

Le parquet national antiterroriste a été saisi pour enquêter sur l'ensemble des faits survenus depuis dimanche. Toutes les pistes sont explorées dans le cadre de cette enquête, y compris celle d'une manipulation venue de l'étranger, selon une source policière.

Des menaces sur Telegram

Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, soutient que ces attaques pourraient être une réplique à son projet de régime de détention spécial pour les plus gros narcotrafiquants du pays, qui doivent être regroupés à l'isolement strict dans des établissement de haute sécurité.

La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a elle aussi évoqué la piste du narcotrafic à l'issue du Conseil des ministres, en précisant toutefois qu'il n'y avait «aucune certitude».

Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat FO-Justice, a signalé la circulation de vidéos menaçantes à l'égard des personnels pénitentiaires sur Telegram. Sur ce canal, le groupe DDPF soutient qu'il se déploiera «dans toute la France» et affirme : «Nous ne sommes pas des terroristes», mais «là pour défendre les droits de l'Homme à l'intérieur des prisons».

Ces éléments ont été supprimés de Telegram et un homme a été interpellé mardi soir dans l'Essonne, selon le parquet d'Evry. Il est soupçonné d'avoir relayé sur le réseau un message incitant à commettre des dégradations mais il n'est pas suspecté à ce stade d'être lié au groupe DDPF. Sa garde à vue a été levée et les «investigations se poursuivent».