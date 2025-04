Sondage : 85% des Français favorables à la construction de nouvelles prisons

D’après un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce mercredi 16 avril, 85% des Français sont favorables à la construction de nouvelles prisons dans l’Hexagone.

Un constat partagé par le ministre de la Justice Gérald Darmanin qui devrait lancer en mai et en juin deux appels d’offres pour construire 3.000 places en détention dans des structures modulaires destinées aux détenus en semi-liberté ou condamnés à de courtes peines.

Le premier appel d'offres concernera des prisons de semi-liberté, où les détenus passent la nuit et sortent la journée pour travailler, suivre une formation ou un enseignement. Le deuxième aura pour but de construire des prisons pour les personnes condamnées à de courtes peines, a-t-il précisé.

Ces décisions du garde des Sceaux trouvent particulièrement écho auprès des hommes (86% de «oui»). Les femmes interrogées sont, quant à elles, 83% à y adhérer.

En se concentrant sur l'âge des sondés, on observe que les 65 ans et plus sont 90% à être favorables à la construction de nouveaux centres pénitentiaires, contre 68% seulement pour les 18 à 24 ans. Les 35 à 49 ans se situent dans la moyenne avec un taux de 85%, soit trois points de moins que les 25-34 ans.

Parmi les catégories socioprofessionnelles, ce sentiment est soutenu majoritairement chez les CSP- (85%), contre 84% pour les CSP + mais et 85% chez les inactifs.

la gauche en ordre dispersé

Si les personnes proches du Rassemblement national sont 84% à être en faveur de la construction de nouvelles prisons, la majorité est très légèrement plus prononcée chez les Républicains, avec un point de plus, soit quatre points de moins que pour celles proches de la majorité présidentielle.

A contrario, du côté de la gauche, les disparités sont plus importantes. En effet, pour les soutiens des Ecologistes, à peine 56% d'entre eux se disent pour une telle initiative. Concernant la France insoumise, les «oui» sont plus importants (76%), c'est-à-dire 12% de moins que pour le Parti socialiste.

* Sondage réalisé les 15 et 16 avril par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.