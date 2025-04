Tempête Hans : à quoi faut-il s’attendre en France ?

Venue d'Italie, la tempête Hans s'apprête à causer de l'instabilité dans le ciel français. Du vent, de la neige et d'importantes pluies sont prévues.

Nommée par l'institut météorologique italien, la tempête Hans, qui se renforce actuellement dans le Golfe de Gênes, va toucher la France dans les prochaines heures. L'équivalent d'un mois de pluie pourrait tomber sur la façade est du pays, notamment entre les Alpes et la Corse.

Des risques de crue, d'inondation, voire d'avalanche ont été signalés par Météo France. Le service de météorologie a placé trois départements en vigilance orange pour la journée de jeudi : la Haute-Corse et la Corse-du-Sud pour pluie-inondation, mais aussi la Savoie pour avalanche.

A 16h ce mercredi, Météo France a annoncé des précipitations déjà en place sur la Corse et sur le point de s'intensifier dans la nuit. Une «activité avalancheuse remarquable» est également prévue sur les massifs de Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise, où de la neige est attendue en altitude, à 2.500 mètres.

Auprès d'Actu.fr, le météorologue Yann Amice évoque des modèles météo prévoyant «150 à 200 millimètres d'eau» entre l'île de Beauté et les Alpes-Maritimes. Jeudi, le vent soufflera lui aussi, «dans le domaine du mistral et de la tramontane, de la lombarde et autour de la Corse», note Météo France. Les rafales avoisineront 80/90 km/h, voire 100km/h localement.

Le soleil pourrait faire une apparition vendredi dans le sud-est ainsi que dans certaines régions du centre et du nord-est, mais, globalement, le week-end de Pâques s'annonce pluvieux et perturbé

La journée de vendredi sera aussi marquée par l'arrivée d'une nouvelle dépression par la Bretagne, avec son propre lot de vent, pluie et orages, qui se concentrera cette fois-ci sur le sud-ouest, en remontant par la suite jusqu'au sud-est de la région parisienne.

La perturbation viendra s'étirer entre le nord-ouest et le golfe du Lion samedi, s'accompagnant, selon Météo France, «d’un vent de sud marqué en basse vallée du Rhône, de pluies conséquentes autour des Cévennes et parfois d’orages entre le sud-ouest et le Massif central». L'instabilité se maintiendra dimanche et lundi, avec notamment l'arrivée probable de nouvelles pluies par l'Atlantique.