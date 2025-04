Crues : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Le prévisionniste Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce jeudi 17 avril.

Les habitants de ces territoires sont invités à faire preuve de prudence. Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune crues ce jeudi.

Météo-France

Sont concernés par cette vigilance jaune, les départements suivants : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l’Isère, la Savoie et le Vaucluse.

En effet, Météo-France a justifié cette décision par les cumuls attendus dans la journée de ce jeudi à l'est de PACA, avec localement 40 à 60 mm et jusqu'à 80 mm sur les zones de relief. La Corse sera particulièrement arrosée avec plus de 100 mm par endroits. Sur les deux tiers ouest du pays, la matinée sera calme et assez lumineuse malgré quelques plaques de grisailles en Bretagne et quelques gouttes vers le piémont pyrénéen, voire de la neige en plus modeste quantité sur le relief au-dessus de 1.200-1.400 m en matinée. Le temps restera ensuite passagèrement nuageux avant l'arrivée de faibles pluies sur la Bretagne en soirée.

Les températures minimales seront fraiches et comprises entre 1 et 4 °C, du Massif central au Nord-Ouest, 5 à 8 °C ailleurs et jusqu'à 10 à 12 °C en bord de Méditerranée. Les températures maximales resteront toujours fraîches du Grand Est au Centre-Est avec 9 à 12 °C, 14 à 18 °C partout ailleurs et jusqu'à 20 °C près de la Grande Bleue.