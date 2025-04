Espace : François Bayrou organise ce jeudi une réunion sur la stratégie spatiale de la France

Alors qu'une stratégie spatiale nationale est attendue dans le courant du mois de juin 2025, François Bayrou, Premier ministre, organise une réunion à ce sujet ce jeudi.

Dans un contexte de compétition internationale accrue, la France veut réaffirmer son «statut de leader» dans le secteur spatial. Après avoir lancé une mission début mars pour établir d'ici à juin une stratégie nationale en la matière, François Bayrou organise ce jeudi 17 avril une réunion à ce sujet.

La France veut «rester une puissance de premier rang mondial», alors que les concurrents, Washington et Moscou, se rapprochent et que la société SpaceX du milliardaire Elon Musk connaît une ascension fulgurante.

En mars, François Bayrou avait toutefois insisté sur le fait que l'Hexagone dispose d'atouts certains pour briller, citant notamment les dernières réussites françaises en la matière comme le lancement réussi d'un satellite militaire par la fusée Ariane 6.

Créé, assemblé et lancé en France, le satellite d'observation militaire CSO-3 a été mis sur orbite par le lanceur européen Ariane 6. Excellence française, excellence européenne. pic.twitter.com/kvqzKrHRcj — François Bayrou (@bayrou) March 6, 2025

Le rôle de la mission confiée au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) est de pérenniser ces succès en développant une stratégie à long terme. Celle-ci doit être élaborée avec les ministères concernés, à savoir les Armées, l'Industrie ainsi que l'Enseignement supérieur et la Recherche.

Elle doit répondre à cinq problématiques en particulier : l'accès à l'espace et les lanceurs, la sécurité et la résilience, les enjeux de la défense, les partenariats stratégiques et la gouvernance européennes, mais aussi les sciences de la Terre et de l'univers en lien avec l'exploration spatiale.

L'idée est de couvrir les volets civils comme militaires, en veillant, selon le gouvernement, «à intégrer les dimensions européennes, internationales, industrielles, économiques et environnementales, ainsi que les enjeux d’innovation.

Un théâtre d'«intimidations» et de «combat»

Jusqu'ici délaissé, le volet militaire a été identifié début mars comme l'une des «vulnérabilités» françaises par Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Dans le secteur spatial, «nos compétiteurs sont en train d'acquérir des capacités de destruction et d'éblouissement de satellite», avait-il déclaré.

Les Etats-Unis, la Russie et la Chine ont, depuis des décennies, ont privilégié le développement spatial militaire avant le domaine civil. Si bien qu'aujourd'hui, l'espace est devenu un théâtre «de manoeuvres, d'intimidations et même de combat», a affirmé auprès de l'AFP Pierre Vandier, Commandant suprême allié Transformation (SACT), l'un des commandants stratégiques de l'OTAN.

En 2019, la France s'est dotée d'une stratégie spatiale de défense doctrinale avant, l'année suivante, de transformer l'état-major de l'armée de l'Air en état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace.

Elle reste toutefois à la traîne, notamment en matière d'investissement puisque le budget spatial militaire français atteignait 3,6 milliards d'euros en 2024, avec 16 satellites actifs, contre 26 milliards et 1.200 satellites pour les Etats-Unis ou encore 11 milliards et 450 satellites pour la Chine.