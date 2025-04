«La Négresse» : la justice se prononce à nouveau ce jeudi sur le nom controversé de ce quartier de Biarritz

A Biarritz, un quartier appelé «La Négresse» pourrait devoir être rebaptisé pour le caractère jugé offensant de son nom. Saisie par une association, la cour administrative d'appel va rendre sa décision ce jeudi.

L'épineux dossier revient dans l'actualité. Depuis de longs mois, la justice juge le cas d'un quartier biarrot : «La Négresse». Marqueur d'une histoire et d'une culture forte pour certains, ce nom est accusé de porter atteinte à la dignité humaine par d'autres.

Le 6 février 2025, la cour administrative d'appel a expliqué que ce sobriquet portait «atteinte à la dignité de la personne humaine» et sommait la ville de Biarritz d'abandonner ce nom dans les trois mois suivant la décision de justice. La mairie s'y est opposée et a émis une requête en rectification, dont la décision est rendue ce jeudi 17 avril.

Ce quartier proche de la gare de la ville, créé au début du XIXe siècle, était notamment habité par une femme noire dont l'auberge était le passage de soldats dans les années 1810. Ils lui donnèrent le surnom «La Négresse». Les recherches historiques ont démontré que cette femme avait bien vécu dans ce quartier entre 1810 et 1814 et d'autres documents officiels montrent que le quartier était déjà appelé «La Négresse» dès les années 1850.

Depuis 2013, le terme est au centre des débats et certaines associations antiracistes demandent que la zone urbaine soit rebaptisée. Ils proposent «l'Antillaise» ou encore «l'Africaine». Un collectif a déposé une demande d'abrogation du nom déposé en 2015, qui a été jugé une première fois fin 2023.

«Racisme, sexisme, un ouvrage qui n'a que trop duré», pour les requérants

Au moment de commenter la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui donnait raison à l'association requérante, Karfa Diallo, directeur et fondation de celle-ci, disait : «C'est une décision historique. C’est le triomphe des valeurs de la République, c’est le refus de la banalisation du racisme, du sexisme, cette appellation, cet outrage, n’avait que trop duré, il était temps d’y mettre un terme».

Les avocats Me Colomba Grossi et Me William Bourdon, expliquaient quant à eux pourquoi cette victoire juridique était symbolique : «Débaptiser le quartier "La Négresse" s’imposait depuis longtemps, tant ce terme participe de la banalisation d’un archétype raciste, à une époque où notre vigilance doit être plus que jamais renforcée».