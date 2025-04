«Mister President, I have a message for you» : quand Jean-Luc Mélenchon s'adresse à Donald Trump en anglais

En déplacement au Canada à l’occasion d’un meeting de Québec Solidaire, Jean-Luc Mélenchon s’est adressé à Donald Trump. Contrairement à son habitude, le leader insoumis s’est exprimé en anglais pour délivrer son message au président américain qui «ne parle pas le français».

Une séquence historique. C’est une première pour Jean-Luc Mélenchon qui avait jusqu’ici refusé de s’exprimer dans une autre langue que le français. Ce mercredi 16 avril, le leader de la France insoumise a adressé un message à Donald Trump dans un anglais aux accents hexagonaux.

Excusez mon anglais, mais il fallait que je passe un message à Donald Trump. pic.twitter.com/t3YLKeKFfU — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 17, 2025

«Quoi qu’il arrive, les Français seront du côté du Canada et du Québec contre l’envahisseur voisin», a ainsi déclaré, en français, Jean-Luc Mélenchon en s’adressant aux participants du meeting du parti politique Québec Solidaire à Montréal.

«Je voudrais que mon message arrive de l’autre côté, chez le voisin mais m’a-t-on dit, il ne parle pas le français… Eh bien soit, je vais faire quelque chose que je n’ai jamais fait de ma vie, pas parce que je ne pouvais pas mais car je ne voulais pas. Je vais prendre cinq petites minutes de votre temps et parler anglais», a-t-il poursuivi sous les rires.

«Non veut dire non»

Passant à l’anglais, Jean-Luc Mélenchon a alors déclaré : «Mister President, I have a message for you», soit «Monsieur le président j’ai un message pour vous». Un message clair sur le soutien de la France au Canada.

«Vous avez dit que le Canada devait devenir un État des États-Unis. Tous les dirigeants du Canada vous ont dit qu’ils refusaient cela. Ils ont dit NON et Non veut dire non en anglais comme en français», a-t-il déploré.



Le leader insoumis a donc mis en garde le président américain : «Pourtant vous insistez. Les gens ici n’acceptent pas cela, ni en France. Nous, Français, soutenons le Canada et le Québec. (…) En ce moment, nous soutenons l’Ukraine envahi par la Russie. Nous soutiendrions également le Canada et le Québec s’ils étaient envahis».

«Je vous le dis franchement. Aucun dirigeant européen ne vous a dit la vérité. Ils ont peur de vous, monsieur le Président. Mais ne croyez pas que les Européens se désintéressent du Canada et du Québec. Vous auriez tort de le penser», a-t-il poursuivi.

«La semaine prochaine, je serai aux États-Unis, si vous le souhaitez, je viendrai vous le dire en personne et tout le reste des sentiments européens. Monsieur le président, comme vous le savez, un peuple qui veut rester libre réussira toujours, même s’il doit se battre avec des bâtons et des pierres», a conclu Jean-Luc Mélenchon.