Mystérieux messages cachés et crypto-hiéroglyphes sur l’obélisque de la Concorde : ce que l'on sait de la découverte d’un égyptologue français

Un égyptologue français, Jean-Guillaume Olette-Pelletier, a découvert plusieurs textes cachés sur l'obélisque de la place de la Concorde à Paris. Ils étaient passés inaperçus jusqu'ici.

Le plus vieux monument de la capitale n'a pas encore délivré tous ses secrets. Spécialiste des crypto-hiéroglyphes, l'égyptologue Jean-Guillaume Olette-Pelletier dit avoir déchiffré sept textes dissimulés sur l'obélisque de la Concorde, à Paris, offerte à la France en 1828, sous Louis-Philippe.

Chargé d'enseignement à l’université Paris-Sorbonne et à l’Institut Catholique de Paris, Jean-Guillaume Olette-Pelletier dit avoir fait cette découverte en 2020, en plein confinement. Auprès de Sciences et Avenir, il a expliqué qu'il habitait à l'époque dans le 8e arrondissement de Paris et avait pris l'habitude de se rendre sur la place de la Concorde afin de lire les hiéroglyphes présents sur le monument, «pour se détendre».

Il a dans un premier temps remarqué que le sens de ces derniers «indiquait une direction, celle de l'entrée du portique du temple de Louxor». L'obélisque a en effet été érigé sous le règne de Ramsès II pour être placée à l'entrée de ce temple, au XIIIe siècle avant J.-C.

Cette première découverte a piqué sa curiosité et l'a amené à poursuivre ses recherches, jusqu'à constater que le monument «comportait une cryptographie hiéroglyphique multiple», soit des sortes de rébus intégrés dans les inscriptions hiéroglyphiques elles-mêmes.

Selon Jean-Guillaume Olette-Pelletier, seule «une certaine élite» parmi les Egyptiens «était capable de comprendre les messages cachés» parfois contenus dans les hiéroglyphes, considérés comme «un langage des dieux». Aujourd'hui encore, seuls six égyptologues dans le monde peuvent les lire, dont lui.

Des informations inédites sur le règne de Ramsès II

En 2021, le spécialiste a profité de la présence d'un échafaudage de la Direction régionale des affaires culturelles visant à rénover le monument en vue des Jeux olympiques pour étudier les hiéroglyphes de plus près et faire des relevés.

Son travail de déchiffrage a livré des informations inédites sur le règne du pharaon Ramsès II et sur la manière dont il a cherché à légitimer sa place sur le trône durant ses premières années de règne, notamment en modifiant son nom pour se créer une ascendance directe avec le dieu soleil Rê.

Il apparait aussi que la gravure de l'obélisque s'est faite en deux temps : «l'une avant l'an 2 de son règne et l'autre juste après». Jean-Guillaume Olette-Pelletier a identifié différentes scènes immortalisées sur le monument et découvert que les hiéroglyphes qui y sont cachés peuvent être combinés pour former des phrases rituelles liées au fonctionnement du temple de Louxor mais aussi aux rites accomplis par le pharaon au début de son règne.

Les sept cryptographies découvertes par l'expert français doivent prochainement faire l'objet d'une publication détaillée dans la revue d'égyptologie montpelliéraine ENIM. En guise d'amuse bouche, Jean-Guillaume Olette-Pelletier a déjà révélé que l'une d'elles combine toutes les faces de l'obélisque et permet, en associant différents signes, de faire apparaître le nom que Ramsès II utilisait à la fin de l'an 2 de son règne : «Ousermaâtrê Nebkhepesh»