Neige-verglas : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour neige-verglas concernant la journée de ce jeudi 17 avril.

Le climat s'est nettement refroidi d'une semaine à l'autre dans l’Hexagone. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour neige-verglas ce jeudi.

© Météo-France

Les départements concernés par cette alerte jaune sont la Haute-Savoie, la Savoie et les Hautes-Alpes.

«Sur le tiers est du pays, de l'Alsace-Lorraine à PACA et à la Corse, la perturbation pluvieuse de la veille stagne encore toute la journée avec une limite pluie-neige vers 800 à 1100 m sur le Jura et les vallées alpines, remontant à 2000-2200 sur les crêtes frontalières où les chutes de neige attendues sont très importantes», a synthétisé l’organisme météorologique de référence.

«Sur les deux tiers ouest du pays, la matinée est calme et assez lumineuse malgré quelques plaques de grisailles en Bretagne et quelques gouttes vers le piémont pyrénéen, voire de la neige en plus modeste quantité sur le relief au-dessus de 1200-1400 m en matinée», a-t-il poursuivi.

«Les températures minimales sont fraiches et comprises entre 1 et 4 °C, du Massif central au Nord-Ouest, 5 à 8 ailleurs et jusqu'à 10 à 12 en bord de Méditerranée. Les températures maximales restent toujours fraîches du Grand Est au Centre-Est avec 9 à 12 °C, 14 à 18 °C partout ailleurs et jusqu'à 20 °C près de la Grande Bleue», a conclu Météo-France.