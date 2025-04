Prison de haute sécurité : à quoi va ressembler le site de Vendin-le-Vieil après les travaux ?

Alors que les travaux d’aménagement de la prochaine prison de haute sécurité à Vendin-le-Vieil ont commencé il y a une semaine afin de préparer l’accueil en juillet prochain des 100 détenus ou condamnés pour des faits en lien avec la criminalité organisée, l’établissement devrait se transformer complètement.

Choisi par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour accueillir les 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France, le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, a entamé sa transformation la semaine dernière. Le but de ces travaux d’aménagement est simple : renforcer la sécurité au sein de cette prison et isoler au maximum les détenus qui y séjourneront.

Il faut savoir que cette prison intéressait particulièrement le garde des Sceaux puisqu’elle présentait déjà un haut niveau de sécurité avec des infrastructures renforcées et des protocoles stricts.

Ainsi, à l’issue de la période des travaux, dont le délai n’a pas été dévoilé, le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil devrait garder ses quatre quartiers étanches, dont un quartier d’évaluation de la radicalisation (Q.E.R), pour les condamnés pour terrorisme jihadiste. Si ce dernier devrait rester en fonction, deux de ces quartiers étanches devraient être destinés aux 100 détenus ou condamnés liés à des affaires de criminalité organisée.

Puis, à l’entrée de la prison devrait être installé un portique à ondes millimétriques. Ce dernier a en effet pour but d’éviter l’entrée en détention d’objets illicites comme les téléphones portables. Ce type de portiques est déjà présent dans les aéroports, comme le rappelle l’AFP.

7 salles de visioconférence, un dispositif contre les survols des drones...

Les cellules de la prison de Vendin-le-Vieil mesurent 12m2. À terme, elles seront toutes équipées de caillebotis, des grillages ajoutés aux barreaux habituels et des trappes seront installées à l’ensemble des portes pour pouvoir menotter les détenus avant qu’ils n’en sortent.

Aujourd’hui, cet établissement pénitentiaire contient 16 cabines de parloirs. À l’issue des travaux, celles-ci devraient être transformées en huit cabines dotées d’un dispositif hygiaphone, avec une vitre empêchant le contact physique entre les détenus et les personnes venues leur rendre visite.

Enfin, pour permettre les auditions des prisonniers à distance par des magistrats, cinq nouvelles salles de visioconférence seront ajoutées aux deux déjà existantes. De ce fait, la prison de Vendin-le-Vieil sera dotée, au total, de 7 salles de visioconférence.

À toutes ces nouveautés s’ajoutent le dispositif de lutte contre les communications illicites et le dispositif contre les survols de drone avec la détection, la caractérisation et la neutralisation des aéronefs.