Prisons attaquées : surveillance renforcée des sites, services de renseignement mobilisés… Ces mesures prises par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin

Alors que les prisons font face à des actes de dégradations depuis dimanche 13 avril au soir, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et le garde des Sceaux Gérald Darmanin ont pris des mesures permettant de renforcer la sécurisation des établissements pénitentiaires.

Rétablir l’ordre, une priorité. Depuis dimanche 13 avril au soir, et jusqu’à la nuit du mardi 15 au mercredi 16 avril, plusieurs prisons françaises ont été visées par des actes de délinquance, allant des incendies de véhicules aux tirs à l’arme automatique contre la prison de Toulon, dans le Var.

Au total, au moins 12 faits ont été recensés dans huit départements de l’Hexagone, «avec un tiers des faits commis dans les Bouches-du-Rhône et un tiers en Île-de-France». Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 avril encore, un seul acte de dégradations a été constaté. Comme l’avait indiqué CNEWS, les pneus du véhicule d’une agente pénitentiaire de la prison d’Amiens ont été crevés et sa boîte aux lettres a été taguée.

Face à cette recrudescence des actes, qui pourraient être qualifiés selon le procureur antiterroriste Olivier Christen de «terrorisme par intimidation», le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et le garde des Sceaux Gérald Darmanin ont pris des mesures afin de renforcer la sécurisation des établissements.

Avec @BrunoRetailleau, nous avons écrit aux préfets, au préfet de police et au directeur de l’administration pénitentiaire, pour renforcer sans délai la protection des établissements pénitentiaires et de leurs agents. Les policiers et les gendarmes travailleront en étroite… pic.twitter.com/wpcD0kNMQF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 17, 2025

Dans un document consulté par CNEWS, les deux ministres ont prévu de veiller à la protection des établissements pénitentiaires et de leurs personnels. Ainsi, les véhicules de ces derniers devraient être mis à l’abri lorsque cela est possible. Ceux de l’administration, eux, ne seront plus stationnés en dehors des enceintes.

À cela s’ajoute l’organisation des patrouilles de police et des unités de gendarmerie. Ces patrouilles, dont la fréquence devrait être augmentée la nuit, seront coordonnées avec celles de l’administration pénitentiaire. Ainsi, et pour protéger le personnel, des points fixes pourraient être assurés au moment des prises et fin de service des agents pénitentiaires.

Pour permettre la détection de la menace, les services de renseignement devraient être mobilisés, avec une vigilance accrue sur les réseaux sociaux. En effet, c’est à travers la plate-forme Telegram que le groupe «DDPF», apparemment pour «défense des droits des prisonniers français», a appelé à ce «terrorisme par intimidation». Depuis, ce compte Telegram a été ferme «à la demande de l’autorité judiciaire», comme l’a indiqué le procureur antiterroriste.

Vers une surveillance par drone des abords des établissements pénitentiaires ?

Les deux ministres ont également appelé les agents et directeurs des sites à signaler le moindre acte de vandalisme ou d’intimidation commis au préjudice des établissements et personnel de l’administration pénitentiaire, même hors service.

Alors que la plupart des incendies visant les véhicules ont été commis sur les parkings des établissements pénitentiaires, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ont décidé d’engager ou d’accélérer les travaux nécessaires de ces lieux. Les personnels pénitentiaires pourront compter sur la mobilisation des forces de l’ordre, policiers et gendarmes, afin de proposer des axes d’amélioration en matière de sûreté. Cela pourrait donc empêcher des individus de s'introduire sur ces lieux et d'incendier les véhicules qui y sont garés, comme ce fut le cas ces trois dernières nuits.

Enfin, dans une circulaire, le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'est dit favorable aux déploiement des moyens techniques, comme les drones, lorsque l’enquête le permet. Il faut savoir que l’utilisation des aéronefs est encadrée par les articles 230-47 à 230-50 du Code pénal.

L’article 230-47 dispose que les caméras aéroportées pourraient être utilisées, notamment, lors «d'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement».