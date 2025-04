Sécurité dans les transports en Île-de-France : des policiers municipaux autorisés à prendre bus et tramways gratuitement

Île-de-France Mobilités a signé ce jeudi une convention permettant aux policiers municipaux d’une dizaine de communes franciliennes d’avoir accès gratuitement aux lignes de bus et de tramway de son réseau. Une mesure permettant notamment de renforcer la sécurité dans les transports.

Faciliter le renfort de la sécurité dans les transports. Île-de-France Mobilités a annoncé ce jeudi la signature, avec la RATP et la Ville de Paris une convention permettant aux policiers municipaux de la capitale d’emprunter à titre gratuit les lignes de bus et de tramway du réseau.

Une opération qui valide, selon un communiqué, «les opérations conjointes entre les policiers municipaux parisiens et les agents de la RATP, et en particulier ceux du Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR).

Depuis 2016, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a fait de la sécurité dans les transports une priorité. L’ancienne candidate à la présidentielle de 2022 a notamment mis en place un «continuum de sécurité». Celui-ci vise à impliquer l’ensemble des acteurs, que ce soit la police, la gendarmerie, ou encore les agents des opérateurs et les sécurités privées, afin «d’assurer la sûreté des usagers et des agents dans les transports en commun».

10 polices municipales concernées

Ainsi, Île-de-France Mobilités a généralisé l’accès à titre gratuit des policiers municipaux et intercommunaux, en service et en tenue, de dix communes.

Dans le détail, les effectifs de Châtillon et Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), Rungis (Val-de-Marne), Palaiseau (Essonne), Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Sannois (Val d’Oise) et Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) sont concernés par cette convention.

Les policiers peuvent désormais, au-delà de l’accès aux transports, intervenir et constater les infractions relatives à la police des transports, comme les incivilités ou les outrages envers un agent verbalisateur, les outrages sexistes et sexuels, ou de lutter contre les phénomènes de bandes et rixes.

Pour rappel, la loi «Savary», datant du 22 mars 2016, a fait des a fait des policiers municipaux des acteurs à part entière de la sécurité dans les transports en commun.