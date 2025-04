Sondage : un Français sur deux pense qu'il y a trop de fonctionnaires en France

D’après un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce jeudi 17 avril, 50 % des Français estiment qu’il y a trop de fonctionnaires en France.

Une France coupée en deux au sujet de la fonction publique. Selon un sondage de l’Institut CSA paru ce jeudi, 50 % des Français affirment qu’il y a trop de fonctionnaires dans l’Hexagone. A titre de comparaison, cela représente 3 points de moins par rapport au précédent sondage reprenant la même question réalisée par l’Institut CSA pour CNEWS en octobre 2021.

© CNEWS

Difficilement voté le 17 février dernier, le budget 2025 prévoit une forte réduction des dépenses publiques, avec l’estimation d’un déficit en baisse à 5,4 % du PIB en 2025 et un objectif de déficit budgétaire inférieur à 3 % en 2029. Ce dimanche, le ministre de l’Économie, Éric Lombard, a souligné la nécessité de poursuivre dans cette voie, assurant que le pays est dans un «état d’urgence budgétaire».

Le gouvernement entend réduire le déficit public à 4,6 % en 2026. Pour y parvenir, le ministre évoque «un effort supplémentaire considérable de 40, voir 50, milliards d’euros», provenant «essentiellement des économies». Pour réaliser ces économies, la suppression de postes de fonctionnaires revient régulièrement sur la table. En octobre dernier, un rapport de la Cour des Comptes prévoyait déjà de supprimer 100.000 postes dans la fonction publique.

Un panel partagé selon l’âge et le sexe

Cette volonté de suppression de postes de fonctionnaires trouve un écho supérieur chez les hommes de ce panel (52 % de «oui») par rapport aux femmes (48 %). Ce sentiment est plus mitigé selon les catégories socioprofessionnelles, avec 49 % d’avis favorables chez les CSP -, contre 50 % chez les CSP + et 51 % chez les inactifs.

© Institut CSA

Les disparités sont plus marquées selon l’âge du panel avec seulement 40 % des 35-49 ans et 45 % des 18-24 ans qui trouvent que la France compte trop de fonctionnaires. A l’inverse, 57 % des plus de 65 ans et 56 % des 25-34 ans estiment que le nombre d’agents de la fonction publique n’est pas superflu en France.

Des avis opposés selon les bords politiques

Près de trois sympathisants du groupe politique Les Républicains sur quatre assurent qu’il y a trop de fonctionnaires en France. Ce constat est plus partagé chez les sondés proches du RN (63 % de «oui») et de Renaissance (60 %).

© Institut CSA

A l’inverse, 80 % des sympathisants d’Europe Écologie / Les Verts ne trouvent pas que la France emploie un nombre démesuré de fonctionnaires, tout comme ceux de LFI (77 % de «non») et ceux du PS (71 %).

*Sondage réalisé les 15 et 16 avril par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.