Vents violents : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Le temps ensoleillé de la semaine passée a laissé place à la grisaille, au vent et à la pluie sur une majeure partie du pays. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune pour vents violents concernant ce jeudi.

Les départements concernés par cette alerte jaune sont l’Ardèche, la Drôme, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

«Les conditions sont venteuses autour du golfe du Lion avec notamment mistral et tramontane soufflant jusqu'à 70-80 km/h, localement 90 km/h, tout comme sur les caps et reliefs corses où le seuil des 100 km/h pourrait être dépassé», a précisé l’organisme météorologique de référence.

«Les températures minimales sont fraiches et comprises entre 1 et 4 degrés, du Massif central au Nord-Ouest, 5 à 8 ailleurs et jusqu'à 10 à 12 en bord de Méditerranée. Les températures maximales restent toujours fraîches du Grand Est au Centre-Est avec 9 à 12 degrés, 14 à 18 degrés partout ailleurs et jusqu'à 20 degrés près de la Grande Bleue», a conclu Météo-France.