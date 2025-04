Présidence de LR : «Laurent Wauquiez peut incarner l’avenir pour notre parti et la France», estime Nicolas Daragon, son directeur de campagne

Maire de Valence (Drôme) et ancien ministre chargé de la Sécurité du quotidien sous Michel Barnier, Nicolas Daragon est un fervent soutien de Laurent Wauquiez dans la campagne pour la présidence des Républicains. Pour CNEWS, il est revenu sur la liberté de parole dont peut bénéficier le président du groupe LR à l’Assemblée nationale. Mais aussi sur l’adhésion des Français aux propositions émises.

Comment vivez-vous cette campagne de Laurent Wauquiez ?

Elle est très positive. Nous assistons à une confrontation de très haut niveau. Cela redonne des couleurs à notre famille politique. De plus en plus de monde s’y intéresse et des adhérents reviennent. C’est très agréable de voir que le débat a lieu, qu’il est de bon niveau, respectueux et fair-play. Plus précisément, la campagne de Laurent Wauquiez est très heureuse. Nous n’étions pas favoris mais nous sentons une progression permanente. Le point de bascule n’est pas très loin, s’il n’est pas déjà atteint. Nos concitoyens sont très sensibles à nos idées et à nos propositions parfois disruptives.

Ressentez-vous une adhésion aux idées et propositions de Laurent Wauquiez ?

Oui. Nos concitoyens sont très sensibles à nos idées et nos propositions. Les réunions de Laurent Wauquiez mobilisent de plus en plus de monde, parfois même entre midi et deux. Il y a beaucoup d’attrait autour de sa candidature. Il incarne réellement le renouveau du parti. Laurent Wauquiez a des discours et des méthodes différentes de ce que nous avons pu connaître. Il a également su se réinventer, il faut l’admettre.

Cette position de parlementaire, loin du gouvernement, lui permet-il de développer ce discours dont vous parlez ?

Il a une parole libre en effet. Il est le seul. En tant qu’ancien ministre, je mesure les contraintes que l’on peut rencontrer lorsque l’on est dans un gouvernement. Il est également clairement opposé à la primaire et il le seul à avoir une équipe totalement en accord sur ce sujet. Cela compte beaucoup pour nos militants. Il fait des propositions détonantes mais qui génèrent une adhésion importante. Je pense évidemment à l’éloignement des personnes dangereuses sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. A la fois sur le fond, comme sur la forme, on a un candidat qui peut incarner l’avenir pour notre mouvement et la France.

Laurent Wauquiez évoque souvent la mise en avant de «nouveaux visages». Ressentez-vous un soutien de la jeunesse à ses idées ?

Il y a un fort retour de la jeunesse dans nos réunions publiques. Il n’y a pas une réunion où il n’y a pas trente ou quarante jeunes que l’on ne voyait plus auparavant. Nous sommes en train de reconquérir une jeunesse. Je ressens un intérêt pour les partis politiques traditionnels. On a testé le «en même temps» qui s’avère être surtout du «rien du tout». Du côté des extrêmes, La France insoumise est, pour moi, complètement hors-jeu, tandis que le Rassemblement national a adopté une attitude très douteuse vis-à-vis des institutions. Les gens se retrouvent mieux dans le discours d’une droite qui s’assume au sein d’un parti qui se réinvente, surtout que la France est clairement de droite. De ce fait, nous redevenons un parti parfaitement crédible, capable de proposer des débats de haut niveau.

Comprenez-vous que la proposition de Laurent Wauquiez sur Saint-Pierre-et-Miquelon ait choqué au sein même de votre famille politique ?

Beaucoup l’ont contesté. Mais j’appelle au calme et je rappelle que 70% des électeurs de droite sont en accord avec cette proposition. Les Français en ont marre d’entendre des politiques se plaindre de leur incapacité à agir. Laurent Wauquiez, à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes, a déjà fait la démonstration que l’on pouvait agir. En 2015, quand il proposait les portiques à la sortie des lycées, la ministre de l’époque, Najat Vallaud-Belkacem, avait vivement critiqué cette décision. Puis le temps lui a donné raison. J’attends encore que ceux qui nous critiquent s’engagent à faire des propositions efficaces. Or sur la relation à l’Algérie comme, sur le port du voile dans le sport, nous n’avons entendu que des incantations et pris des camouflets tantôt par Alger tantôt par François Bayrou, tantôt par Emmanuel Macron.