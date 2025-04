Météo : averses, grisaille, chute des températures... À quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

La semaine prochaine s’annonce instable dans l'Hexagone selon les dernières prévisions de Météo-France : pluie et nuages au nord, éclaircies et temps plus doux au sud. Si le temps devrait s'améliorer dès jeudi dans l'ouest, la grisaille persistera sur le nord-est jusqu'en fin de semaine.

Entre averses, éclaircies et douceur printanière, la semaine prochaine s’annonce particulièrement instable sur l’ensemble de la France. Si le sud va pouvoir profiter de belles éclaircies, le nord reste sous la menace de la pluie avant une amélioration en fin de semaine.

La semaine s’ouvrira sous un ciel morose, notamment sur la moitié nord. Dès lundi, des averses arroseront les côtes bretonnes, la Normandie, la région Centre-Val-de-Loire et les Hauts-de-France.

De la pluie sur une grande majorité du pays ce mercredi

À Rennes, Brest ou Nantes, les thermomètres plafonneront entre 13 et 15° C sous les nuages. Plus à l’est, des éclaircies parviendront à percer à Lyon et à Vichy, sans écarter totalement le risque de pluie.

Mardi et mercredi seront marqués par une instabilité persistante : le nord-est, de Lille à Metz, restera sous un ciel chargé avec des ondées localisées, tandis que le sud profitera d’un net contraste. À Toulouse, Marseille ou Montpellier, le soleil s’imposera plus franchement, avec des maximales flirtant avec les 21° C (mercredi à Montpellier).

La journée de mercredi sera marquée par des alertes pluies sur une grande majorité du pays. Attention toutefois au vent, assez fort en Méditerranée, notamment près du golfe du Lion.

À partir de jeudi, une amélioration se dessine, le beau temps devrait faire son retour et ramener un temps plus sec sur l’Aquitaine et la façade Atlantique. Bordeaux et La Rochelle devraient voir revenir un franc soleil, même si le risque d’averses n’est pas à écarter. Les villes frontalières à l’est du pays, comme Strasbourg ou Besançon, conserveront un temps plus incertain. Dans la capitale, le temps sera pluvieux de mercredi à vendredi.