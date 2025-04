Quête de la Chouette d'or : ce que l'on sait des vainqueurs de la chasse au trésor

Six mois après la résolution de l'énigme de la Chouette d'or, le maître du jeu a raconté les circonstances de la fin de l'aventure et partagé quelques éléments sur les vainqueurs.

Ils ont élucidé une énigme vieille de 31 ans mais, depuis, les vainqueurs de la chasse au trésor de la Chouette d'or sont restés silencieux. Six mois après la découverte, le maître du jeu depuis 2021, Michel Becker, a révélé quelques éléments à leur sujet.

Il a notamment indiqué qu'il y avait deux gagnants, issus de deux pays différents et qui «ne sont pas en France». Il n'a pas révélé leurs identités car tous deux ont, selon lui, demandé à rester anonymes.

Parce que «leurs familles respectives ne sont pas au courant», mais aussi parce qu'ils «sont très inquiets d'être harcelés», en raison de l'engouement qui a porté le jeu pendant des décennies.

Auprès de La Montagne, Michel Becker a expliqué avoir reçu deux bonnes réponses simultanées, l'une envoyée en ligne, via le système de vérification dédié, et l'autre via message vocal.

L'énigme était irrésolue depuis si longtemps que le maître du jeu a d'abord cru à une énième impasse. «Je me suis dit, encore un fou qui prétend avoir trouvé la Chouette d’or. Des messages téléphoniques, des SMS, j’en recevais un paquet la nuit, le jour. Je n’avais pas réalisé qu’il me donnait le mot de passe dans son message».

Pour remporter le jeu, les participants devaient résoudre 11 énigmes afin de localiser et déterrer une figure de bronze représentant une chouette. Celle-ci était la réplique de la réelle récompense : une statuette faite d'or, d'argent et de diamants d'une valeur estimée à 150.000 euros.

Une nouvelle enquête à partir du 24 avril

D'après Michel Becker, les deux vainqueurs se sont arrangés entre eux pour partager le gain. Il affirme qu'un investisseur «a proposé 300.000 euros pour la Chouette d'or», une offre que les deux enquêteurs ont refusé. «La Chouette est dans le coffre d’une banque et même le banquier ne sait pas ce qu’il contient», a-t-il ajouté.

En octobre, peu après la découverte de la Chouette, le maître du jeu a annoncé un événement les 23 et 24 avril prochains, à l'occasion du 32e anniversaire de l'enquête.

«Pour finaliser tout ce qui doit l'être, c'est cette date (...) que nous retenons, pour que tout soit révélé», avait-il déclaré, promettant une «suite» à l'aventure avec une nouvelle Chouette d'or qui «s'envolera exactement de là où était enfouie la première, dès le 24 avril».