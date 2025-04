Trafic de drogues : 10 personnes mises en examen après un vaste coup de filet à Mâcon

Pas moins de dix personnes ont été mises en examen après le démantèlement d'un réseau de trafiquants de stupéfiants basé à Mâcon (Saône-et-Loire). Plus de 30 kilos de résine de cannabis, 26.000 euros en petites coupures et des répliques d'armes de guerre ont été saisis.

Belle prise pour les policiers de l'OFAST (Office Anti-Stupéfiant) de Dijon. Une enquête, lancée en novembre 2024, a permis l'arrestation et la mise en examen de dix personnes pour trafic de produits stupéfiants. Environ 26.000 euros en petites coupures et des répliques d'armes ont également été saisis par les enquêteurs.

Durant leurs investigations, les enquêteurs ont réussi à identifier le rôle de chacune des personnes du réseau qui se trouvaient autour de Mâcon : convoyeur, fournisseur de voitures de location servant au trafic, nourrice stockant la drogue ainsi que la tête présumée.

Grâce à leur enquête, les policiers ont intercepté un convoi transportant de la drogue dans la soirée du 14 avril dernier à Mâcon. C'est à ce moment que les forces de l'ordre ont découvert une trentaine de kilos de résine de cannabis.

Et ce vaste réseau rapportait gros. Selon une source proche de l'enquête à CNEWS, en six mois, le chiffre d'affaire est estimé à 2.730.00 euros lorsque l'on prend le prix revente au détail.

Répliques d'armes de guerre, argent liquide et Rolex

«Simultanément, les enquêteurs ont procédé à l'interpellation d'autres protagonistes préalablement identifiés», précise Anne-Lise Furstoss, la procureur de Dijon. Ces interpellations ont permis la saisie de 3 kilos de résine de cannabis supplémentaires, environ 26.000 euros en liquide, trois répliques d'armes de guerre, 106 grammes d'herbe de cannabis, 57 grammes de cocaïne mais aussi une montre de la marque Rolex et six véhicules.

Au total, onze personnes âgées entre 20 et 30 ans ont été placées en garde à vue. Mais si certains étaient déjà connus des services de police, l'une d'entre elles a rapidement été mis hors de cause et relâchée.

Sur les dix suspects concernés, deux ont été placés sous contrôle judiciaire et huit autres en détention provisoire.