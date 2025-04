Un adolescent belge de 16 ans se jette sur les rails du métro devant ses camarades de classe à Paris

Un adolescent belge de 16 ans est mort ce vendredi 18 avril, percuté par une rame de métro à la station Maison Blanche, à Paris. En voyage scolaire, il aurait mis fin à ses jours, selon les premiers éléments de l'enquête.

Un nouveau drame dans une station du métro parisien. Trois semaines après la mort d'un trentenaire, après avoir percuté les rails de la ligne 12 au niveau de la station Concorde, un adolescent belge de 16 ans a trouvé la mort, ce vendredi 18 avril. Le jeune garçon se serait jeté sous les rails du métro à la station Maison Blanche (ligne 7) d'après les premiers éléments de l'enquête. Il se trouvait au sein d'un groupe scolaire en provenance de Belgique.

Ses 26 camarades de classe et les cinq membres du personnel accompagnant ont été pris en charge par les secours qui ont demandé le déploiement d'une cellule psychologique, a-t-on appris, confirmant des informations du Parisien. Selon le parquet, une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée au commissariat du 13e arrondissement.

Les premières informations rassemblées par les forces de l'ordre attestent que l'adolescent était accompagné médicalement pour des problèmes dépressifs.