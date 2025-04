«Une amende forfaitaire de catégorie 4 à 135 euros» : comment vont fonctionner ces radars anti-bruit

Après les radars qui contrôlent la vitesse, ceux qui contrôle le nombre de passagers, voici ceux qui contrôlent le bruit de votre véhicule. Ce type d'appareils de dernière génération devrait entrer en vigueur prochainement.

Faire du bruit avec votre véhicule pourrait vous coûter cher. Des radars contrôlant le nombre de décibels de votre véhicule arrivent en France. Ils sont déjà testés à titre pédagogique dans certaines villes comme Paris, Nice, Rueil-Malmaison ou encore Toulouse depuis 2022.

Dans la capitale, les deux radars se trouvent rue d'Avron dans le 20e arrondissement, et rue Cardinet dans le 17e.

des modules acoustiques

Situé à 5 mètres de hauteur, ce radar est doté de deux modules acoustiques (un en bas et un second situé au dessus du premier) contenant chacun quatre micros «capables de calculer, 25 fois par seconde, des niveaux sonores et des angles de provenance du bruit», précise Bruitparif, l'observatoire à l'origine de l'un des prototypes.

«Hydre», c'est son nom, possède un système de caméras capable de repérer le véhicule qui est la source de ces nuisances sonores et de photographier la plaque d'immatriculation, le tout dans une zone de 15 mètres environ.

Depuis la publication du décret du 7 juillet 2023 qui fixe à 85 décibels le niveau d'émissions sonores maximal à respecter pour les véhicules à moteur qui circulent dans «une agglomération ayant une vitesse maximale autorisée des véhicules n’excède pas 50 km/h».

Et tous les véhicules sont soumis à la règlementation, qu'ils soient munis de deux, trois ou quatre roues.

une amende de catégorie 4

Si les automobilistes ne respectent pas cette règle, ils s'exposent à une amende de catégorie 4 à 135 euros, qui est réduite à 90 euros «si elle est payée dans les 15 jours suivant l'infraction», précise la mairie de Paris.

S'il n'y a toujours pas d'homologation ni de décret publié pour ce système, ces sanctions peuvent être amenées à évoluer.

On ignore encore la date officielle de son déploiement sur l'ensemble du territoire français mais son arrivée ne devrait plus tarder.