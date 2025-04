Violences conjugales : des banques et assurances viennent en aide aux victimes grâce à des dispositifs encore méconnus

Pour aider leurs clientes victimes de violences conjugales, certaines banques et assurances ont développé des offres spécifiques dont le grand public n'a pas toujours connaissance.

Il est impossible de quitter un conjoint violent sans ressource. Partant de ce constat, certaines banques et assurances ont mis en place des solutions pour venir en aide à leurs clientes victimes. Ces dispositifs ont toutefois peu de bénéficiaires car ils ne sont pas mis en avant.

Ils sont nés dans le sillage de la loi Létard qui, depuis novembre 2023, permet à toute victime de violences conjugales de demander une aide à la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la MSA, la Sécurité sociale agricole. En 2023, 271.000 plaintes pour violences conjugales ont été déposées, dont 85% par des femmes, selon le ministère de l'Intérieur.

Ces dispositifs répondent à un réel besoin puisqu'une étude Ifop menée en novembre 2024 pour le Crédit mutuel et la Fédération nationale solidarité femmes, gestionnaire du numéro d'urgence 3919, montre qu'un tiers des femmes (32%) n'ont d'autre revenu que ceux de leur conjoint et un quart (23%) n'ont pas de compte bancaire personnel. Quatre femmes sur dix déclarent ne pas pouvoir payer seules un loyer.

[#CP] AXA France inclut dans ses contrats habitation une garantie de relogement des victimes de violences conjugales, une première dans le secteur de l’assurance.#assurance#pubhttps://t.co/SC8kdjGbQe — AXA France (@AXAFrance) March 31, 2025

Les banques et assurances communiquent rarement à ce propos auprès du grand public car elles jugent délicat de faire de la publicité sur un sujet si sensible. La Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire reconnaît qu'il «est difficile de faire connaître [son] dispositif».

L'établissement, comme d'autres caisses régionales de la Caisse d'épargne, propose des comptes spécifiques pour les victimes de violences conjugales. Ils sont personnels, gratuits, non rattachés au domicile familial et autorisent le découvert.

Pour les ouvrir, la banque demande de présenter une plainte ou le témoignage d'un travailleur social. Elle a reçu une centaine d'appels et a ouvert une vingtaine de comptes de ce type depuis fin 2023.

Le Crédit mutuel-CIC possède une offre similaire, mais il faut être accompagné par l'une des 81 associations de la Fédération nationale solidarité femmes pour en bénéficier. Une centaine de ces comptes ont été ouverts dans cette banque.

La prise en charge des frais de départ

L'assurance emprunteur April, elle, prend en charge certains frais liés au départ du domicile pour les victimes de violences intrafamiliales. Elle peut par exemple rembourser une partie des achats d'électroménager et d'ameublement, sur présentation de factures, payer le dépôt de garantie pour la location d'un appartement ou encore les frais d'avocat.

Pour bénéficier de cette aide, ses clientes doivent présenter un justificatif qui peut être une plainte mais aussi les enregistrements de violences de la victime, transcrits par un huissier.

Depuis le 1er avril, l'assureur Axa propose quant à lui de reloger provisoirement et en urgence les victimes de violences conjugales disposant d'une assurance habitation. Il prend en charge sept nuits d'hôtel ou en appart'hôtel, accessibles en présentant une plainte dans les 24 heures. Une prise en charge juridique est proposée et un avocat peut donc accompagner la victime au commissariat ou à la gendarmerie.

Le sujet «sur tous les abribus» avec Axa

Axa s'est distingué des autres banques et assurances en communiquant largement sur ce dispositif déployé avec le conseil de Sarah Barukh, ancienne victime et présidente de l'association 125, qui lutte contre les violences conjugales.

Celle-ci s'est félicitée de voir la campagne affichée «sur tous les abribus». Selon elle, il est indispensable de communiquer de façon «méga claire», car une victime «sidérée, épuisée» ne va pas rechercher ces informations.

Sachant que 79% des féminicides sont commis au domicile, il est évident que «le foyer est l'endroit le plus dangereux» pour les victimes, d'après Alice Holzman, directrice clients chez Axa. Or, «dans nos missions d'assureur, on reloge les occupants d'un foyer inhabitable», que ce soit à cause d'un incendie, d'inondations ou, désormais, de violences, développe-t-elle.

Jusqu'ici, l'entreprise dit avoir pris en charge plus de 2.000 femmes victimes de violences conjugales et, dans ce cadre, avoir versé 1,4 million d'euros pour leurs procédures judiciaires.