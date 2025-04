Bassin de la Villette : des «bateaux plancha» débarquent à Paris, avec l'arrivée des beaux jours

Un nouveau service vient d'être lancé dans le nord-ouest de Paris, offrant la possibilité aux Parisiens de partager des repas sur des «bateaux plancha».

Une expérience peu commune qui risque d'attirer curieux et gourmands. Dès ce lundi 21 avril, l'entreprise AKWA Expérience, spécialisée dans le service de location de bateau va proposer une activité aquatique inédite.

En effet, la société met en location des embarcations baptisées «bateaux plancha», sur le bassin de la Villette (19e) à Paris. Gare au mal de mer puisque ces bateaux circulaires, comme leur nom l'indique, disposent d'une plancha centrale, pouvant réunir deux à onze personnes, y compris celles à mobilité réduite.

Que ce soit en pleine navigation ou amarrés à un ponton, les futurs clients pourront savourer leurs grillades ou un menu végétarien. Ils auront la possibilité d'apporter leurs propres vivres s'ils le souhaitent, ou encore réserver une expérience gastronomique en faisant monter un chef à bord qui préparera des plats.

Une expérience insolite

Pour lutter contre le gaspillage, les produits invendus ou proches de leur date limite de consommation seront transformés en soupes, tartinades, chips de légumes ou desserts. De plus, des associations partenaires récupéreront les surplus alimentaires.

Enfin, toujours dans une démarche éco-responsable, les assiettes et les verres seront réutilisables, qu'ils soient en porcelaine, verre ou métal, et ce sont les gourdes rechargeables qui viennent remplacer les traditionnelles bouteilles en plastique.

A noter que ces bateaux peuvent accueillir entre 4 et 11 personnes. 100% électriques et sans permis ils permettent une découverte du canal de l'Ourcq sans pollution ni nuisances sonores. Certains modèles sont spécialement équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR).

Outre le côté insolite des bateaux plancha, AKWA propose également tout au long de l'année, des activités ponctuelles : sessions de ramassage des déchets pour nettoyer le canal, des initiations à la photographie urbaine ou encore des évènements éphémères.

Les plus jeunes ont aussi leur espace dédié, avec un bassin où ils pourront piloter des bateaux télécommandés comme de véritables petits capitaines. AKWA laisse à disposition gracieusement son ponton pour les associations, leur permettant d'organiser des cours de yoga, de pilates, de soutien scolaire, ou encore des rencontres artistiques.

des prix dégressifs

Concernant les tarifs, l'entreprise compte plusieurs offres de navigation. Les prix sont dégressifs et débutent à 9,5 euros par personne et par heure pour un groupe de 10 passagers. Pour un groupe de 4 personnes, comptez 11,25 euros par personne et par heure, 10 euros pour un groupe de 6 personnes, 9,62 euros pour un groupe de 8 personnes et pour un bateau plancha avec 9 personnes maximum, le budget est d'un peu plus de 27 euros par personne pour une heure.

L'offre de restauration va de 7 euros pour les tartinades à partager (3 à 4 personnes), jusqu'à 14 euros pour un panier classique avec entrée, plat et dessert, idem pour le panier planche 100% végétarien. Une gamme de boisson sans alcool, entre 4 et 7 euros le verre, est également au menu.