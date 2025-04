Crues : voici les 12 départements en vigilance jaune ce dimanche

Dans son bulletin de prévisions pour la journée du dimanche 20 avril, Météo-France a placé 10 départements en vigilance jaune pour des risques de crues. Deux autres ont été placés en vigilance orange.

C’est un large quart sud-ouest du pays qui est concerné. Une perturbation pluvio-orageuse s'y est installée pour le week-end. En vigilance orange aux risques de crues pour la journée, la Dordogne et la Corrèze, où d’importantes pluies se sont abattues hier. Les tronçons à surveiller sont : Isle amont (24), Vézère amont (19), Vézère aval (19, 24). Pour les cours d'eau de la Loyre, la Vézère, l'Auvézère et le Céou.

Outre ces vigilances orange, Météo-France a placé 10 département en vigilance jaune crues : la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot, l’Aveyron, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l’Hérault.

Même schéma pour la journée de demain

Des pluies importantes sont encore attendues dimanche jusque dans la nuit de dimanche à lundi sur ces cours d'eau.

Pour l’instant, Météo-France a prévu de maintenir la Dordogne et la Corrèze en vigilance orange, et la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot, l’Aveyron, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l’Hérault en vigilance jaune.

On attend ainsi de nouvelles réactions avec des débordements significatifs sur ces tronçons Vézère amont et aval, et Isle Amont.