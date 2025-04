Crues : voici les deux départements placés en vigilance orange ce dimanche

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé les départements de la Corrèze et de la Dordogne en vigilance orange aux crues ce dimanche 20 avril.

Pâques sera célébrée sous la pluie pour un certain nombre de Français. Une perturbation pluvio-orageuse s'est installée sur un large quart sud-ouest du pays et les précipitations sont suffisamment importantes pour que Météo France place la Corrèze et la Dordogne en vigilance orange crues ce dimanche.

Le service national de météorologie indique que les pluies se sont intensifiées samedi sur la Dordogne, si bien que «des réactions des cours d'eau» ont été observées dans la nuit, plus particulièrement sur la Loyre, la Vézère et l'Auvézère, pour lesquels Météo France signale des «crues importantes».

Des pluies soutenues persistent ce dimanche dans le département, ainsi qu'en Poitou-Charente. Sachant que les rivières ont déjà réagi la nuit dernière, il faut s'attendre à une nouvelle hausse de ces cours d'eau à venir, «avec des débordements plus importants».

© Météo-France

Des «crues modérées» sont par ailleurs signalées sur «le Céou, le Bandiat, la Tardoire, la Seugne et l'Aveyron aval». «La Corrèze, l'Isle, la Dronne et la Charente» devraient réagir de manière similaire.

Dans ces conditions, Météo-France alerte sur le fait que «des inondations importantes sont possibles». Les conditions de circulation pourraient être affectées et des coupures d'électricité ne sont pas à exclure. Il est conseillé aux habitants de s'éloigner des cours d'eau, d'éviter si possible les déplacements et de se tenir éloignés des sous-sols.