Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Deux départements de l’est de la France ont été placés en vigilance jaune aux orages pour la journée du lundi 21 avril par Météo-France.

Les habitants sont appelés à la prudence. Météo-France a placé deux départements situés dans l’est de la France en vigilance jaune aux orages pour la journée du lundi 21 avril.

Le Bas-Rhin et la Moselle sont donc concernés par cette alerte. Celle-ci devrait débuter aux alentours de midi, et devrait être levée dans la soirée. L’institut météorologique prévient qu’il s’agit de phénomènes habituels mais qui peuvent être localement et occasionnellement dangereux.

©MétéoFrance

Il est vivement recommandé de se tenir au courant de l’évolution de la situation au cours de la journée.

Ces orages devraient être accompagnés d’épisodes pluvieux dans la matinée ainsi que dans l’après-midi. Le ciel s’éclaircira mardi, avec de belles éclaircies.