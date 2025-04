Sondage : 77% des Français pensent que la France est un pays de culture et de tradition catholique

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié ce dimanche 20 avril, 77% des Français pensent que la France est un pays de culture et de tradition catholique.

Invités à réagir à l'affirmation selon laquelle «la France est un pays de culture et de tradition catholique», 77% des Français répondent qu'ils sont d'accord. En ce week-end de Pâques, c'est ce que révèle un sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce dimanche 20 avril.

A l'inverse, 23% des interrogés ont déclaré qu'ils n'étaient «pas d'accord» avec cette affirmation, une part plus importante que celle observée lors d'un sondage similaire réalisé en février 2024.

A l'époque, 84% des Français étaient «d'accord» pour dire que la France est un pays de culture et de tradition catholique, 14% n'étaient pas d'accord et 1% ne se prononçait pas sur la question.

Les résultats détaillés de l'enquête publiée ce dimanche montrent que la part des personnes «d'accord» est la plus importante du côté des plus âgés, à 82% pour les 50 ans et plus, comme pour les 65 ans et plus. Les interrogés qui déclarent ne pas être d'accord sont minoritaires dans toutes les catégories d'âge mais sont les plus nombreux (36%) parmi les 18 à 24 ans.

La proximité politique des interrogés montre que la question est particulièrement tranchée pour les électeurs de droite. Ils sont d'accord pour dire que la France est un pays de culture et de tradition catholique à 86%, voire 93% pour les sympathisants des Républicains.

Les soutiens de la majorité présidentielle se disent d'accord à 75% et c'est aussi l'opinion qui domine à gauche, même si c'est de manière moins franche qu'à droite. Les partisans du «pas d'accord» sont les plus nombreux du côté d'Europe Ecologie-Les Verts, à 34%, suivis de près par ceux de La France insoumise, à 31%.

*Sondage réalisé les 17 et 18 avril par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.