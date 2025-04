Switch 2 : pourquoi cette pub de Nintendo avec Paul Rudd fait-elle le buzz sur les réseaux sociaux ? (vidéo)

Nintendo a reproduit une publicité de 1991 pour promouvoir sa nouvelle console, la Switch 2. Cette mise en scène avec l'acteur Paul Rudd fait le buzz sur les réseaux sociaux de par la présence même du comédien.

Certains ont eu la référence. Nintendo a révélé une publicité pour promouvoir sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2, qui est une copie presque conforme d'un spot publicitaire de 1991.

On y retrouve, dans cette nouvelle édition, l'acteur américain Paul Rudd, 56 ans aujourd'hui, avec la même coiffure et la même tenue, trente-quatre ans plus tard.

Nintendo and Paul Rudd have a history of launching systems together. So, 3 decades later, we’re getting together again. SUPER TOGETHER. #NintendoSwitch2pic.twitter.com/tHH4zBVhqC — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 20, 2025

Dans la version 2025, l'entreprise japonaise met logiquement en avant les nouveautés de sa console, et tente de convaincre.

Ce clin d'oeil a fait plaisir aux fans, à tel point que la publicité fait le buzz sur les réseaux sociaux. «Excellent», «Paul Rudd est de retour !» ou encore «J'adore ! Deux générations liées ensemble», Nintendo semble avoir visé juste avec ce remake.

Excellent plus de 30 ans après Paul Rudd toujours au rendez-vous 😁👍🏻



La SNES a toujours été ma console Nintendo préférée. On y a passé des heures et des heures à Mario Kart, Zelda, Metroid, Donkey Kong, Super Mario, Street Fighter, Mortal Kombat, NBA Jam etc. https://t.co/d3QDcem1mM — Franky 🕹️ (@ChtiPlayer) April 20, 2025

I love Paul Rudd and what a great Ad; Old & New generations tying together.... 🙌💯 — Gamerz Üniversally Ünited (@manylandu) April 20, 2025

A l'époque, Paul Rudd était un jeune acteur inconnu d'à peine 22 ans. L'Américain est maintenant une star internationale, notamment pour avoir interprété le rôle de Mike Hannigan dans Friends ou encore, depuis 2015, le rôle de Ant-Man dans l'univers Marvel.

une nouvelle console bientôt disponible

Annoncé par Nintendo le 2 avril dernier, la nouvelle console de la firme japonaise sera disponible en magasins en France le 5 juin prochain. Nous avions d'ailleurs eu la chance de pouvoir la tester au Grand Palais début avril.

Si vous êtes tombé sous le charme de cette publicité, ou si vous souhaitez vous faire plaisir, la Nintendo Switch 2 est disponible en précommande à partir de 469,99 euros.