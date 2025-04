Voici le calendrier des allergies aux pollens en France

Depuis le début du printemps, les allergies aux pollens sont de plus en plus virulentes et répandues. En effet, à partir du mois de mars, les principaux pollens allergisants sont plus nombreux.

De nombreux Français sont concernés par les allergies aux pollens. Au printemps, la saison des allergies repart de plus belle, touchant des millions de personnes en France, à cause de la forte concentration en pollens dans l'air.

Le site Statista a classé les principaux pollens selon leur ordre d'apparition dans l'année sur un graphique. Les pollens de graminées (herbes et céréales) et d'arbres (bouleaux, frênes, cyprès, platanes, etc.), se diffusent abondamment dans l'air sous l'effet de conditions climatiques favorables au moment du printemps.

©Statista

Statista s'est appuyé sur les informations du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), afin de réaliser son infographie, donnant un aperçu de la période approximative de présence des principaux pollens allergisants en France métropolitaine.

D'après des estimations publiées dans un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les pathologies allergiques respiratoires comme les rhinites saisonnières (aussi connues sous le nom de rhume des foins) ont pratiquement doublé depuis la fin des années 1990 dans les pays industrialisés.

Par ailleurs, certaines études publiées ces dernières années ont révélé que le changement climatique pourrait avoir une influence sur la production de pollen, notamment en allongeant la durée des saisons polliniques. De plus, une étude de l'Inserm publiée en 2020 a mis en évidence une association significative entre l'exposition à la pollution atmosphérique à long terme et la sévérité des rhinites diagnostiquées dans la population.