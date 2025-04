Crues : voici les 5 départements placés en vigilance orange ce lundi

Malgré un temps relativement clément la semaine passée, cinq départements ont été placés en vigilance orange aux crues pour la journée du lundi 21 avril.

Prudence dans ces départements. Alors que des journées pluvieuses sont attendues dans de nombreux départements ces prochains jours, cinq d’entre eux ont été placés en vigilance orange aux crues pour la journée du lundi 21 avril par Météo-France.

© Météo-France

La Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Gironde et la Dordogne sont concernées par cette alerte. L’institut météorologique précise que les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires.

«Sur les Pyrénées, ainsi que sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, le temps reste très nuageux à couvert et passagèrement pluvieux en journée avec une limite pluie/neige autour de 1800 à 2000m», a précisé le bulletin météorologique.

«Sur le reste du pays, après la dissipation des bancs de brouillards matinaux, le ciel est variable, alternant de belles éclaircies mais également des passages nuageux porteurs de quelques averses, plus présentes sur le nord-est de la France, ainsi que sur la façade atlantique», a abondé Météo-France.

«Sur les Alpes et le relief corse, quelques ondées peuvent se développer également l'après-midi, avec une limite pluie/neige se situant autour de 2400 m pour les Alpes. Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane sont sensibles. En soirée et en cours de nuit suivante, une nouvelle perturbation apporte des pluies sur la Bretagne avec un vent de sud de 50 à 70 km/h en rafales», a conclu l’organisme météorologique de référence.