Reconstruction, souveraineté et coopération : les enjeux de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien

A partir de ce lundi et jusqu'à vendredi, Emmanuel Macron effectue une tournée dans l'océan Indien. Il entend défendre la place contestée de la France dans la région et réaffirmer sa volonté de coopération.

Emmanuel Macron avait promis aux Mahorais de revenir lors de sa visite en décembre. Quatre mois après le passage du cyclone Chido, le président de la République tient parole et entame ce lundi une tournée de cinq jours dans l’océan Indien. Elle doit le mener à Mayotte mais aussi à la Réunion, Madagascar et l’île Maurice.

La France est confrontée à une souveraineté contestée sur plusieurs de ses territoires et le chef de l'Etat entend réaffirmer les ambitions françaises de puissance régionale, ainsi qu'une volonté de coopération renforcée avec les Etats du sud-ouest de l'océan Indien. Plusieurs enjeux cruciaux vont être abordés dans cette optique.

La reconstruction de Mayotte

Le cyclone Chido a fait 40 morts et causé quelque 3,5 milliards d'euros de dommages dans le département le plus pauvre de France, déjà fragilisé par une forte pression migratoire venue des Comores.

Quatre mois après son passage, les Mahorais peinent à aller au-delà des travaux d'urgence pour rétablir l'eau, l'électricité et les télécommunications. En décembre, Emmanuel Macron s'est engagé à rebâtir l'habitat et les infrastructures de Mayotte sur le modèle de la cathédrale Notre-Dame, avec des règles spéciales et des délais raccourcis.

En février, le Parlement a adopté une loi d'urgence qui prévoyait des assouplissements aux règles d'urbanisme et des facilités fiscales pour booster la reconstruction. Cette nouvelle visite à Mayotte intervient alors qu'un second texte de «refondation» doit être présenté «prochainement» selon l'Elysée en Conseil des ministres, en vue d'une adoption d'ici à l'été.

Ce dernier va au-delà des enjeux de reconstruction matérielle puisqu'il veut «permettre le développement économique, éducatif et social du territoire sur de nouvelles bases». Il doit notamment contenir des mesures plus fermes de lutte contre l'immigration clandestine, principalement venue des Comores.

A noter que des enjeux de reconstruction seront aussi abordés à La Réunion, frappée par le cyclone Garance en février. Selon de premiers bilans, le phénomène a fait cinq morts et généré près de 250 millions d'euros de dégâts, dont 150 millions d'euros pour le seul secteur agricole.

Renforcer la présence de la France dans la région

L'Hexagone entend s'imposer comme un acteur majeur de la zone indo-pacifique grâce à ses multiples territoires et son immense espace maritime, le deuxième du monde derrière les Etats-Unis.

Grâce aux îles Eparses (Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, et Bassas da India) et Mayotte au nord, la France contrôle plus de la moitié de la surface du canal du Mozambique, redevenu un carrefour stratégique du transport maritime international.

Le Mozambique revendique toutefois la souveraineté sur les Eparses, tout comme les Comores sur Mayotte, qui s'en est détaché en 1975 pour rester française. L'île Maurice réclame de son côté Tromelin, au nord de La Réunion.

Pour renforcer sa position, la France veut justement réaffirmer le rôle de La Réunion dans la région, puisqu'elle abrite une base navale dans une zone stratégique pour le passage du commerce international et renferme aussi de nombreuses richesses en hydrocarbures et halieutiques.

Ces dernières attirent les ambitions croissantes de la Chine, qui investit massivement dans la zone, de même que celles des Etats-Unis, de la Russie et de l'Inde. Moscou a notamment apporté son soutien à Madagascar dans sa revendication sur les îles Eparses et a fait de même auprès des Comores pour Mayotte.

Dans ce contexte épineux, Emmanuel Macron veut renforcer les coopérations et les alliances, en temporisant sur les multiples points de friction. Il souhaite notamment relancer la Commission mixte sur l'avenir des îles Eparses, lancée en 2019, et doit aussi évoquer la «restitution à venir» d'ossements humains datant de la colonisation.

Cela concerne notamment le crâne du roi Toera, décapité en 1897 par les troupes françaises. Conservé au musée de l'Homme à Paris, il est réclamé par Madagascar depuis des décennies et représente un enjeu mémoriel important entre les deux pays.

Le sommet de la Commission de l'océan Indien

La question de l'intégration de Mayotte à la Commission de l'océan Indien (COI), instance de coopération intergouvernementale qui réunit Madagascar, l'île Maurice, l'Union des Comores, les Seychelles et La Réunion pour la France, sera un autre sujet délicat.

Un sommet de la COI est prévu jeudi à Madagascar et il s'agira nécessairement d'un temps fort de la visite d'Emmanuel Macron. Les Comores, Madagascar, l'île Maurice et les Seychelles ne reconnaissent pas la souveraineté de la France sur Mayotte et s'opposent à son entrée dans la COI, pourtant réclamée par les Mahorais.

D'après l'Elysée, l'enjeu est d'arriver à une «inclusion» progressive de Mayotte en l'intégrant dans certains programmes de coopération de l'organisation, par exemple sur des enjeux de santé.

Chikungunya, blé et océans

La Réunion est frappée par une épidémie de chikungunya, cette maladie transmise par le moustique tigre. Lors de son passage sur l'île mardi et mercredi matin, le président abordera les enjeux sanitaires liés à ce virus qui a fait six morts à La Réunion depuis le début de l'année.

A Maurice, pour la dernière étape de sa tournée, Emmanuel Macron doit aussi signer une convention de fourniture de blé censée couvrir «une grande partie des besoins» de l'île.

Le chef de l'Etat abordera également la question de la protection des océans face au changement climatique et à la pollution plastique. Il visitera le bateau de Plastic Odyssey, une initiative de lutte contre ce fléau.