Vacances : voici la liste des autoroutes où rouler gratuitement en France

Alors que les vacances de Pâques sont toujours en cours pour les zones A et C, il est possible de rouler gratuitement sur plus d’une quinzaine d’autoroutes françaises reliant de grandes villes.

Plus d’une quinzaine d’autoroutes sont encore gratuites en France. Les vacances de Pâques continuent pour la zone C jusqu’au 27 avril, ainsi que pour la zone A jusqu’au 5 mai prochain. Si vous souhaitez partir en vacances, il sera possible de privilégier certains axes, où l’on peut circuler sans passer par un péage. Voici une liste de quelques autoroutes françaises encore gratuites et reliant de grandes villes.

Au Nord :

A16 : cette autoroute relie Boulogne-sur-Mer jusqu’à la frontière belge, en passant par Calais et Dunkerque.

A25 : toujours à Dunkerque, il est réalisable de rejoindre Lille sans frais de péage.

A35 : Pour relier le Bas-Rhin au Haut-Rhin gratuitement, c’est possible, au départ de Strasbourg et à destination de Mulhouse. Vous pourrez passer par Saint-Louis, Colmar et Lauterbourg, ville frontière avec l’Allemagne.

Côté Sud-Ouest :

A20 : plus de 280 kilomètres sont gratuits en Occitanie. Vous pourrez emprunter l’autoroute gratuitement de Vierzon en direction de Montauban, avec des arrêts possibles à Limoges, Brive-la-Gaillarde et à Cahors. Quelques péages subsistent cependant au sud de Brive.

A75 : cette autoroute relie Clermont-Ferrand et Béziers. Elle dessert également Millau gratuitement, à l’exception du Viaduc qui reste payant.

Côté Sud-Est :

A51 : si vous souhaitez rejoindre la Méditerranée sans dépenser le moindre centime depuis Aix-en-Provence, c’est possible avec l’A51 à destination de Marseille. C’est aussi le cas pour la A7 en partant de Rognac, et pour l’A55 au départ de Martigues.

A570 : cet axe relie Toulon et Hyères gratuitement.

À noter que la Bretagne est une région sans autoroutes à péage, avec toutes les voies rapides gratuites. En Île-de-France, certaines parties des axes sont accessibles gratuitement, comme l'A1 entre Paris et Roissy. Enfin à Lyon, le périphérique est uniquement payant que sur la partie nord-ouest, ont expliqué nos confrères de Capital.