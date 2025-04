Arrêts maladie : voici comment les salariés qui fraudent pourraient bientôt être licenciés

Face à la recrudescence des faux arrêts de travail, le député Antoine Vermorel-Marques a déposé une proposition de loi visant à licencier les salariés fraudeurs. Selon la Sécurité sociale, près d’un tiers des arrêts maladie examinés en 2024 seraient «médicalement injustifiés».

Le constat est sans appel : la Sécurité sociale estime que sur un échantillon de 230.000 arrêts maladie contrôlés en 2024, pour un tiers des cas, l'arrêt a été jugé «médicalement non justifié».

Si les fraudeurs s'exposent à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende, le député Antoine Vermorel-Marques (LR) estime que la sanction la plus efficace devrait venir de l’employeur.

À cet égard, le député a présenté une loi qui permet aux patrons de licencier un salarié fraudeur.

Transmission des informations à l'employeur

Le principe est simple : alors que l’Assurance maladie ne communiquait pas, jusque-là, la liste des assurés qui se sont livrés à des fraudes, notamment en raison du secret médical et de la loi sur la protection des données personnelles, le député propose qu’une loi oblige la Sécurité sociale à transmettre à l’employeur concerné toutes les informations et documents utiles pour caractériser une fraude.

De quoi permettre à l’entreprise d’engager, si elle le souhaite, une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au «licenciement du salarié fraudeur», indique le texte de la proposition de loi. «Je pense que c'est la sanction la plus efficace pour ceux qui fraudent de se dire que si jamais ils fournissent un faux arrêt maladie à la CPAM ils peuvent être licenciés de leur entreprise», a justifié le député.

42 millions d'euros de fraude en 2024

Et pour cause : selon Antoine Vermorel-Marques, se faire prescrire un arrêt de travail sans réelle justification médicale n’a jamais été aussi simple. «De nombreux sites et plates-formes en ligne proposent des certificats, arrêts de travail et divers documents médicaux, à des prix dérisoires et sans aucune consultation médicale», dénonce-t-il.

En cinq minutes, sans avoir vu de médecin et après avoir payé 19 euros, l'élu a en effet réussi à obtenir un faux arrêt de travail par Internet. «J’en suis tombé de ma chaise», avait-il confié à France Bleu.

Des pratiques illégales qui ont d’importantes conséquences sur les finances de la Sécurité sociale. En 2024, 109 millions d’euros de fraude ont été détectés et stoppés par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), dont 42 millions rien que pour les faux arrêts de travail, selon un dernier rapport publié en mars. C'était 17 millions en 2023.

Des chiffres impressionnants qui restent néanmoins «à la marge», dans la masse globale des arrêts délivrés, précise Thomas Fatôme, le directeur général de la Cnam.