Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé deux départements en vigilance jaune au risque de crues pour la journée de ce mardi 22 avril.

Soyez très prudents. Des précipitations importantes ont touché le quart sud-ouest de l'Hexagone le week-end dernier, faisant rapidement grimper le niveau des cours d'eau.

À tel point que Météo-France a placé deux départements en alerte jaune au risque de crues pour la journée de ce mardi 22 avril.

© Vigicrues

L'Indre-et-Loire et la Vienne sont ainsi concernés. «Une dégradation pluvio-orageuse marquée a touché le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents ce week-end, avec des pluies conséquentes et des intensités temporairement fortes», a précisé Vigicrues dans son dernier bulletin.

«Sur les tronçons placés en vigilance jaune», qui sont répertoriés sur la carte du service d'information sur le risque de crues, «des débordements localisés sont en cours ou prévus dans les prochaines 24h».

Par ailleurs, cinq autres départements sont placés en vigilance orange au risque de crues pour la journée de ce mardi : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne et la Gironde.