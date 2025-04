Orages : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages dans la journée du mercredi 23 avril. Le centre du pays sera particulièrement concerné.

Alors que la France a fait face à de fortes intempéries à l'occasion du week-end de Pâques, ayant conduit à d’importantes crues notamment dans le sud-ouest, des orages devraient frapper le pays dans la journée du mercredi 23 avril. Quinze départements ont ainsi été placés en vigilance jaune par Météo-France.

Les départements concernés sont : l’Ain, l’Allier, les Alpes-Maritimes, le Cher, la Côte-d’Or, l’Indre, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, la Nièvre, le Bas-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, et l’Yonne.

Météo-France

Sur son site, Météo-France indique que cette alerte sera particulièrement effective entre dans l’après-midi et jusque dans la soirée, entre 14h et 22h. Les habitants des départements concernés sont invités à la plus grande prudence.

Par ailleurs, six départements, principalement dans le sud ouest du pays, feront l’objet d’une vigilance pour des risques de crues.